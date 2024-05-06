Hande Doğandemir'den takipçisine: Önce terbiyeli olacaksın!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir paylaşımına gelen bir takipçi yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.
Kendi markasını kuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kendi kurduğu markayı tanıtmak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı.
'ÇAREYİ INFLUENCER OLMAKTA BULMUŞ'
Doğandemir'in yayınladığı videoya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun" yorumunu yaptı.
'ÖNCE TERBİYELİ OLACAKSIN'
Oyunculuğa devam tiyatro oyunuma ve sinema filmlerime beklerim. Influencer olmayı aşağılaman bir kenara bir kadın girişimci olarak kurduğum marka ile bir video çektim. Birilerine çalışarak üreterek ilham vermek çok kıymetli sen ne iş yapıyorsun ablacım önce terbiyeli olacaksın.