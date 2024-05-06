Hande Doğandemir'den takipçisine: Önce terbiyeli olacaksın!

'ÇAREYİ INFLUENCER OLMAKTA BULMUŞ'

Doğandemir'in yayınladığı videoya bir takipçisi, "Oynadığı tüm diziler final yapınca çareyi Influencer olmakta bulmuş ama gel görün ki onu bile becerememiş. Bir nemlendirici sür suratına... Tüm tuşlara aynı anda basıyorsun" yorumunu yaptı.