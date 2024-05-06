Anne olmak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yeni hamilelik pozları
2 yıl önce dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Atiksoy, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkinin ardından Eylül 2022'de hayatlarını birleştirmişti. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini duyurmuştu.
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İlk kez anne olmak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz ay ise 38'inci yaşına girdi. Ünlü isim, doğum günü kutlamasıyla beraber baby shower partisi de düzenledi.
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Güzel oyuncunun partisinde çekilen kareler, sosyal medyada paylaşıldı.
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Heyecanı günden güne büyüyen 37 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy anne olmaya günler kala yeni pozlarını paylaştı.