Çocuğunuz ile birlikte geçirdiğiniz zamanın çok daha kaliteli ve eğitici özellikte olmasını istemez misiniz?

Bunun cevabı elbette tüm ebeveynler için “evet” olacaktır. Bu açıdan bakıldığında geçireceğiniz zamanın çokluğu ve kalitesi eğer doğru orantılı değilse aslında çocuğunuza harcadığınız zamanın bir kısmının yetersiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bireyin kendini geliştirmesi ve yeteneklerini keşfetmesi için gerekli olan eğitici oyunlar, çocuğun içinde saklı olan özelliklerinin de dışa vurumunu mümkün kılacaktır. Bu sebeple özellikle oyun çağına gelmiş çocuklarınız için onları ileriye taşıyacak eğitici oyunlar seçmeli, kendilerini ve yapabileceklerine olan inançlarını geliştirmelisiniz. Okul öncesi dönemde çocukların tanışması gereken eğitici oyunlar ile çocuklar öğrenme ve gelişim süreçlerini hızlandırma şansı yakalarlar. Eğitsel oyunlar ile zaman geçiren çocuklar ileri yaşlarda da karşılarına çıkan sorunların üstesinden çok daha rahat bir şekilde gelme imkanı bulurlar. Seçeceğiniz eğitici oyunların hep aynı amaca yönelik olmamasına dikkat etmelisiniz. Böylece çocuğunuza sadece bir alanda değil her alanda gelişme şansı tanımış olursunuz.







Eğitici oyunlar çocuğa ne kazandırır?

Eğlenerek öğrenirler

Çocuğunuzun sıkılmadan, zorlanmadan ve bıkmadan yeni şeyler öğrenmesini sağlamak için eğitici oyunlar biçilmiş bir kaftandır. Eğitici oyunlar çocuğunuz hem oyun oynamış hem de bu süreyi gelişimi için ayırmış olacaktır.



Kritik düşünme

Eğitici oyunların bir özelliği de kısa zamanda karşılaşılan görevi tamamlamaktır. Bu açıdan bakıldığında eğitici bir oyun kısa zamanda birden fazla sonuca giden yol düşünerek içlerinden en akıllıcasını seçmeye odaklanmayı sağlar.



Olgunlaşma becerisini geliştirir

Özellikle paylaşım esasına dayanan eğitici oyunlar bireyin sosyal anlamda iletişim kurmasını çok daha kolay hale getirirken ortak bir proje inşa etme şansını da sunar.



Problem çözme

Mevcut sorunun nasıl çözülmesi gerektiği her yaştan insanın zorlandığı konulardan biridir. bu sebeple erken yaşta kazanılacak bu becerinin bireyin tüm hayatını olumlu yönde etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.



5 yaş için eğitici oyunlar

Çocuklar yaş grupları değiştikçe farklı ilgi ve yetenekleri ortaya koyacak aktivitelere ihtiyaç duyarlar. Bu aktivitelerin ilki ise hiç kuşkusuz ki eğitici oyunlardır. Çocuğunuza sunacağınız kaliteli bir oyun süreci ile ona ileri yaşlarda büyük kazanım sağlamış olursunuz.



Tangram

7 adet geometrik parçadan oluşan bu oyunda, geometrik şekillerin bir araya getirilerek yüzlerce objenin gölge görünümü tasarlanması amaçlanmıştır. Bu oyunu alırken kutunun içerisinde örnek görsellere yer verilmesine dikkat etmelisiniz. Aksi halde bu oyun ile çocuğunuzun tek kazanımı hayal gücü olacaktır. Oysa örnek görseller eşliğinde bir şekil ortaya çıkarmaya çalıştığında dikkat gelişimi ve görsel zeka açısından ilerleme sağlamış olur. Kağıt, plastik ya da ahşap malzemeden üretilmiş olan tangram oyunu hem zeka gelişimi hem de eğlence açısından çocuğunuz için oldukça ideal oyunlardan biridir.







Hanoi kuleleri oyunu

Matematiksel bir zeka oyunu olması ile bilinen Hanoi Kuleleri oyunu, dışarıdan bakıldığında basit gibi görünse de aslında hiç de basit değildir. Her hamlede sadece bir adet disk hareket ettirilir. Büyük disk küçük diskin üzerine konulamaz. Ters bir hunu görünümündeki yapıyı bir kuleden başka bir kuleye taşımak esas amaçtır. Bunun kaç hamlede başarıldığı ise başarının anahtarıdır.



3 yaş eğitici oyunlar

3 yaş çocuğunuzun kendini ifade etmesi gereken bir yaştır. Aynı zamanda bu yaşta çocuğunuz merakını, yaratıcılığını, bağımsızlığını da ortaya koyma ihtiyacı duyar.



-Mış Oyunu

Farklı roller denemekten keyif almaya başlayacak çocuğunuz için kuklalar oldukça başarılı bir seçim olacaktır. Oyun oynarken idarenin sizde değil çocuğunuzda olmasına özen göstermelisiniz. Siz oyunda sadece takipçi olarak çocuğunuzun içinden geçenleri dışarıya yansıtmasına müsaade etmelisiniz.



Bul-Tak

Birbirinden farklı geometrik şekil ve renkteki objelerin doğru bir şekilde eşleştirilerek kutuya atılmasını sağlayan bir oyundur. 2 yaş eğitici oyunlar kategorisine de uyan bu oyun ile çocuğunuz zaman içerisinde eşleştirme yapabilmeyi öğrenebilir. Bu oyun çocuğunuza mantık yürütme, görsel zeka ve ilişkilendirme becerilerini katması açısından oldukça faydalıdır.



