DİKKAT! Emir için hazırlanan üçüncü yaş doğum günü partisi

Emir’in üçüncü yaş partisi inşaat makineleri konseptinde hazırlanmış.Akşamları babasına vinç, kepçe, harç kamyonlu hikayeler anlattırdığını öğrenen birAtölye ekibi, uygulanacak en doğru konseptin inşaat makineleri olacağına karar vermiş.Ekip, dikkat şeridinden gofret duvarına, servis setinden masa düzenine, ikramlardan menü seçimine kadar tüm detaylarla ilgilenmiş.Misafirleri mekanın girişinde sarı-siyah balonlar ve uyarı tabelaları karşılamış. Tatlı Huzur Cafe açık büfe ikramları sağlamış.Çocuklar için hazırlanan oyun masasında, inşaat temalı boyama ve sticker sayfaları yer almış.Mekan girişinde ‘dikkat’ ‘dur’ gibi çeşitli uyarı tabelaları ve balonlar kullanılmış. Sarı-siyah renklerin hakim olduğu konsept masada tamamlayıcı olması için birer kepçe ve vinç de kullanılmış.Partiye katılan diğer çocuklar için, her birine özel olarak paketlenmiş, farklı inşaat makinaları sürpriz olarak hediye edilmiş. Emir’den bir hatıra da konsepte özel hazırlanmış yaka iğneleri olmuş.Konsepte uygun pasta ve cupcake’ler Kurabiye Kamyonu tarafından yapılmış.