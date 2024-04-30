Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı

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Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
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7 YILLIK İLİŞKİSİ SONA ERMİŞTİ
Oyuncu Bige Önal ile 7 yıl birliktelik yaşayan ve yakın zamanda ilişkilerini sonlandıran Aras Bulut İynemli, yine kendi gibi oyuncu Buse Meral ile ilişkiye başlamıştı.
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Aras Bulut İynemli ile yeni bir aşka yelken açan Buse Meral, ilişkileri hakkında açıklama yapmaktan uzak durmuştu.
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BİRSEN ALTUNTAŞ O SORUYU SORDU
26 Nisan'da yayınlanacak Cadı filminde beraber rol alan Furkan Andıç ve Buse Meral filmle ilgili sohbet ederken, Birsen Altuntaş'tan beklenen soru geldi.