Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı

7 YILLIK İLİŞKİSİ SONA ERMİŞTİ

Oyuncu Bige Önal ile 7 yıl birliktelik yaşayan ve yakın zamanda ilişkilerini sonlandıran Aras Bulut İynemli, yine kendi gibi oyuncu Buse Meral ile ilişkiye başlamıştı.