Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı

Kısa bir süre önce Aras Bulur İynemli ile aşk yaşamaya başlayan ancak birlikte görüntü vermeyen Buse Meral, katıldığı programda aşk hayatına dair açıklamada bulundu.

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Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı - Resim : 1

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. 

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Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı - Resim : 2

7 YILLIK İLİŞKİSİ SONA ERMİŞTİ

Oyuncu Bige Önal ile 7 yıl birliktelik yaşayan ve yakın zamanda ilişkilerini sonlandıran Aras Bulut İynemli, yine kendi gibi oyuncu Buse Meral ile ilişkiye başlamıştı.

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Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı - Resim : 3

Aras Bulut İynemli ile yeni bir aşka yelken açan Buse Meral, ilişkileri hakkında açıklama yapmaktan uzak durmuştu.

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Buse Meral'den Aras Bulut İynemli ile aşk itirafı - Resim : 4

BİRSEN ALTUNTAŞ O SORUYU SORDU

26 Nisan'da yayınlanacak Cadı filminde beraber rol alan Furkan Andıç ve Buse Meral filmle ilgili sohbet ederken, Birsen Altuntaş'tan beklenen soru geldi.