Karne heyecanı başladı! Yarıyıl tatiline girerken çocuklarınıza en güzel hediyeyi Toyzz Shop mağazalarında bulacaksınız!





Eğlenceli vitrinleri, renkli dünyası ile çocukların yüzünü güldüren Toyzz Shop’ta karne heyecanı yaşayan çocuklar için yüzlerce hediye seçeneği bulunuyor.Minicik Şehrinde arkadaşları ile yaşayan Çilek Kız etrafına enerjisiyle neşe saçmaktadır. Güzellik uzmanı Limon Kız, moda meraklısı Ahududu Turta, kitap kurdu Böğürtlen Kız, güler yüzlü Portakal Çiçeği ve dans tutkunu Erikli Puding ile çok eğlenen Çilek Kız, tekstilden kırtasiyeye oyuncaktan hediyelik eşyalara kadar hayatımızın içindedir. Çocuklar kadar ebeveynlerin de beğenisini toplayan Çilek Kız karakter bebekler, ahşap puzzle ve müzik aletleri ile Toyzz Shop’ taki ürün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor.Barbie’nin göz kamaştırıcı renk değiştiren çantasını kızlar çok sevecek. Çantanın düğmesine basıldığında kıyafetin rengine göre mucize bir değişim oluyor ve çanta kıyafetin rengini alıyor.Acayip saçların sırrı çözüldü. Monster High saç ve boncuk makinesiyle ürpertici tasarımlar artık kızların saçlarında. Boncuk makinesiyle saçlara boncuk takabilir , örgü makinesi ile saçlar kıvrılabilir.Transformers efsanesi yarış setleri ile devam ediyor. Optimus Prime ve Bumblebee çek bıraklı 2 adet araçlı tır yarış seti ile çocuklar hedefleri vuracak. Ayrıca Transformers açılır kasa tır bir anda harika zorlu bir piste dönüşecek.Robota dönüşen hayvanlar Toyzz Shop raflarında yerini aldı. Dikkat çekici kutu tasarımları ile küçüklerin ilgisini çeken bu hayvanlar bir anda robota dönüşebiliyor.Peluşlar, arabalar, eğitici oyunlar, puzzle lar, maketler, bebekler, kırtasiye gereçleri ve pek çok çeşit Toyzz Shop’ta çocukların gözdesi olurken hiç büyümeyenler için de Toyzz Shop’ta bir şeyler bulmak mümkün.