Nivea Sun Çocuklar İçin Güneş Losyonu, ürünlerin kalitesini tarafsız şekilde değerlendirmek üzere kurulan, tüketicilerin satın alma sürecinde sıklıkla danıştığı, Stiftung Warentest tarafından, çocuklara yönelik en iyi güneş koruyucusu seçildi.





Aralarında, eczanelerde satılan markaların da olduğu 19 ürünün karşılaştırıldığı değerlendirmede, Nivea tüm kriterlerde fark yarattı. Çalışma sonucunda, Nivea Sun Çocuklar İçin Güneş Losyonu’nun, güçlü UVA ve UVB koruması sunduğuna, test edilen diğer markalara göre suya daha dayanıklı olduğuna, uygulama kolaylığı sağladığına ve reklamlarında dile getirdiği tüm ürün vaatlerini karşıladığına karar verildi.Nivea Sun Ar-Ge Birimi’nden Dr. Frank Schwanke, konuyla ilgili olarak, “Çocuk cildinde yeterli koruma ve savunma mekanizması bulunmuyor; keratinli tabaka, bariyer oluşturacak kadar kalınlaşmamış oluyor. Oysa, çocuklukta oluşan güneşe bağlı cilt hasarları, erişkinlik döneminde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Beiersdorf olarak biz, bu sorumluluğun tümüyle bilincindeyiz.” dedi.Güneşe karşı koruyucu kremler, bol bol sürülmeli ve gün boyunca sıklıkla tekrarlanmalıdır. Cildin metrekaresi bazında yaklaşık 2 miligram uygulanmalıdır. Bu miktar, bütün vücut için yaklaşık 3 yemek kaşığı güneş sütü demektir, çocuklar için ise biraz daha azıdır.Özellikle yüzme, kurulanma, spor ve terleme sonrasında, güneş koruyucu ürün mutlaka yenilenmelidir. Kulaklar, ense, eller ve ayakların üst kısımları unutulmamalıdır. Eğer çocukların yüzleri ve parmakları nemli bezlerle temizleniyorsa, bu esnada da UV korumasını azalttığı unutulmamalı, yeniden koruyucu sürülmelidir. Pek çok kişi tarafından, suyun ve terin ne kadar etkili olabileceğini bilinmemektedir. Yapılan bir anket, yaklaşık 3 bin katılımcının %17'sinin, yüzmeden sonra bile tam korudukları konusunda “suya dayanıklı” ürünlere güvendiğini ortaya koymuştur. %25'i ise terlemeye karşın, ürünlerin koruyucusu etkisinin hemen hemen aynı kaldığına inanmaktadır.Şapka her yaşta güneş koruması için önerilmektedir. Küçük çocukların saçları genellikle seyrektir ve bu nedenle onların başını şapkayla korumak ayrıca çok önemlidir. En uygunu ense kısmı uzun şapkalar tercih etmektir.Öğle sıcağında, 11:00 - 15:00 arasında gölgede dinlenilmelidir. Daha az güneş alan mekânlar daha uzun süre serin kalabilmektedir. Bebekler için en iyisi, ilk sene genellikle gölgede tutulmalarıdır. 3 yaş altındaki çocuklar ise kısa süreliğine ve iyi korunarak güneşe çıkarılmalıdır.