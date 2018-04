İkizlerle yaşamak

Dışarıdan baktığınızda çok cazip gibi görünse de, ikiz çocuk sahibi olmak aslında hiç de o kadar kolay değil; özellikle bebeklik dönemleri düşünüldüğünde! Dışarıdan ahkam kesmek yerine, yaşayanların gözünden ikiz sahibi olmak nasıl bir şey; ne gibi zorlukları, ne gibi güzellikleri var öğrenelim istedik. Avantajlarını, dezavantajlarını annelerine sorduk!

Yazı: Elif Girgin



Müge-Uğur Şahin çiftinin kızları Derin ve Defne 3.5 yaşında iki tatlı ponçik. Rüzgar ve Çınar, Aylin-İzzet Akgün çiftinin iki kızlarının ardından dünyaya gelen 16 aylık afacanlar. Ceren ve Arda ise, Elif-Aydın Kasapoğlu çiftinin yedi yaşındaki ikizleri... İşte size üç farklı aile, üç farklı yaşta çocuk, üç gerçek hikaye...



Müge Şahin

DERİN VE DEFNE’nin annesi

Çocuklarınızın yaşları kaç ve işe ne zaman döndünüz?

Defne ve Derin 3.5 yaşındalar. Çok zor oldu ama yine de altı aylık olduklarında çalışmaya başladım.



İkiz olduklarını öğrendiğinizde ne hissettiniz?

Kan testi sonuçlarında Beta HCG değeri yüksek çıkınca ikiz olduğundan şüphelenmiştik, açıkçası çok korktuğumuz bir durumdu çünkü zorluklarını tahmin edebiliyorduk. İlk ultrasonda ekranda iki kese görünce ve iki minik kalp atışı duyunca bir anda her şey değişti, sanki biz hayatımız boyunca ikiz çocuk istemiş ve o an için yaşamıştık. Doktorumuz, hamileliğin ilk dönemlerinde ikizlerden birinin kaybı ihtimalini söylediğinde o kadar korktuk ki, rutin kontrollerimiz iki haftada bir olmasına rağmen biz 3-4 günde bir kontrole gittik, eve ultrason cihazı alsaydık belki daha ekonomik olurdu.



Hamilelik nasıl geçti?

Çok zor geçti; ikiz gebeliklerde en büyük risk erken doğum. Çocukların gelişimlerini tamamlamadan doğma ve kuvözde kalma ihtimali korkusu, ikiz gebelik yaşayan her anne gibi bende de vardı. O yüzden ben fiziksel olarak çok hareketli bir hamilelik geçiremedim. Bebekler büyüdükçe zaten hareket etmek çok zorlaşmıştı hatta nefes almakta bile zorlanıyordum. Dördüncü aydan itibaren yatamamaya başladım, sabaha kadar kitap okuyordum ve sonra oturarak uyuyakalıyordum. Ancak 24’üncü haftaya kadar çalışabildim, sonrasını evde dinlenerek geçirdim ve kızlarım zamanında ve sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiler.



Emzirme konusunda sıkıntı yaşadınız mı?

Evet, sütüm vardı ancak Defne gayet güzel emerken, Derin uyuyakalıyordu. İkiz annelerinde ileri boyutta ‘adil olmalıyım’ sıkıntısı oluyor. Defne’nin anne sütü alıp Derin’in alamamasına üzülüyordum. Çözüm olarak profesyonel bir süt sağma makinesi kiralamaya karar verdim. ‘Süt emzirdikçe gelir, mutlaka emzir’ dediler ama sağıp ikisine de eşit ölçülerde biberonla içirmek bana daha adil geldi. Zaten mama desteği de alıyorduk. Ama anne sütü konusunda bu yöntem sayesinde içim çok rahat. Çünkü o dönemde belki de psikolojik olarak, anne sütü her şeyden daha önemli geliyor insana. Bir gün, bir biberon anne sütü yanlışlıkla dökülmüştü, saatlerce ağladığımı hatırlıyorum… Şimdi o günlerimi düşünüp gülüyorum halime.



İki kız avantaj mı, dezavantaj mı?

İki kız avantaj, daha doğrusu ikizlerin aynı cinsiyette olmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce aynı odayı paylaşabiliyorlar, hem kız hem erkek bebek odası hazırlamanız gerekmiyor. Zevkleri ortak, aynı tarz oyunlardan, oyuncaklardan ve çizgi filmlerden hoşlanıyorlar. Tabii bunlar anne ve baba için konfor. Onların açısından da hemcinsi ile her şeyi paylaşmanın daha keyifli olduğunu düşünüyorum, tabii ki rekabet faktörünü saymazsak… İki kız annesi olmak anne açısından da büyük avantaj; empati yapmanız çok kolay, iki küçük rakibiniz var ama aynı zamanda size çok hayranlar…



Bebeklik çağı ile okul çağı arasında ne gibi farklar var? Hangisi daha zor?

Bebeklik ve kreş dönemi arasında çok fark var. Kesinlikle bebeklik döneminin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ağlayan iki bebek düşünün, konuşamıyor, konuştuğunuzu anlamıyor ve kucak istiyor ama sizin sadece iki kolunuz var! “Yavrum bekle seni de alacağım” veya ”Bekle seni de besleyeceğim, sana da vereceğim” diyemiyorsunuz. Sürekli yetememe duygusu anne için çok yıpratıcı.



Kızlarınızın karakterleri de birbirine benziyor mu?

Karakterleri birbirlerine hiç benzemiyor. Farklı yumurta ikizi olmalarından kaynaklanıyor sanırım. Zaten fiziksel olarak da pek benzediklerini söyleyemem. Ama çok değişik, anlaması kolay olmayan bir bağ var aralarında. Tüm rekabete, kıskançlığa rağmen inanılmaz güçlü bir sevgi… Hata yaptığında birisini uyardığınız zaman diğeri hemen kalkan oluyor önünde, müthiş bir savunma ve sahiplenme içgüdüleri var.



Aynı okula ve sınıfa mı gidiyorlar?

Aynı anaokuluna gidiyorlar ancak farklı sınıftalar. Uzmanların görüşü de bu şekilde olması yönünde. Kendi karakterlerini, kişiliklerini oturtmaya çalıştıkları bu dönemde daha bağımsız ve farklı ortamlarda olmaları önemli.



Hiç kendinizi çaresiz ya da yetersiz hissettiğiniz oldu mu?

İkiz annesi olmak demek, kendinizi mütemadiyen yetersiz hissetmeniz demek. ‘Keşke’leriniz hiç bitmez, keşke dört kolum olsaydı, keşke ikisini aynı anda taşıyacak kadar güçlü olsaydım, hatta keşke ahtapot olsaydım ve kızlarımı uyuturken ikisinin de aynı anda saçlarını okşayıp, sırtlarını kaşıyabilseydim.



İkizlerden sonra hayatınızda neler değişti?

İkizlerden sonra hayatımızda çok şey değişti. Çok yorulduk ve yoruluyoruz, kendi hayatlarımızdan çok büyük fedakarlıklar ediyoruz, gecelerimizin gündüzlere karıştığı, uykusuzluktan baktığımız her yerde yatak hayali gördüğümüz, hastalandıkları zaman endişeden ve korkudan perişan olduğumuz zamanlar oldu ve oluyor. Ama aynı zamanda öyle büyük bir mutluluk yaşıyoruz ki dünyadaki her zorluğa değiyor. Biz onların sayesinde anne ve baba olma duygusunu, gururunu yaşıyoruz, onların sayesinde aile olduk. Artık her yeni güne uyanmak için, sağlıklı olmak için, yaşamak için çok daha farklı ve özel sebeplerimiz var. Ne kadar yorulsak da uyudukları anda özlemeye başlıyoruz, dünyada bundan daha büyük bir aşk olamaz. Belki bir çocuğumuz olsaydı, ikincisini yapmaya cesaret edemezdik ama şimdi aynı anda ikisini birden büyütüyoruz. İş dönüşü kapıdan girdiğimiz anda yüzlerinde kocaman gülümseme ile bakan iki çocuk gördüğümüzde, ‘kesinlikle değdi’ diyoruz.



Çocuklara tek tek de zaman ayırabiliyor musunuz?

İkizlere maalesef tek tek vakit ayıramıyoruz. Bunun bir sebebi zaman olarak bunu sağlayamamak ikincisi de ikizlerin kesinlikle birbirlerinden ayrı bir şey yapmak istememeleri.