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Soru: Beş yaşındaki oğlumun kardeşi dünyaya geldikten sonra psikolojisi bozuldu. Sürekli ilgi çekmeye çalışıyor. Kardeşini hiç sevmiyor ve yokmuş gibi davranıyor. Bebeğe zarar vermesinden de korkuyorum. Ona nasıl davranmalıyım?

Cevap: Kardeş kıskançlığı çok doğal bir duygudur fakat her çocuğun bunu dışa vurumu ve şiddeti birbirinden farklıdır. Kıskançlığın tamamen ortadan kaldırılması da imkansızdır. Fakat kardeş doğmadan önce ve doğduktan sonra yapılacak birtakım hazırlıklar ve alınacak önlemlerle kıskançlığın en alt düzeyde yaşanması sağlanabilir. Yeni doğan bebekle ilgilenirken büyük çocuğu ihmal etmemeli, aynı zamanda büyük çocuğunuzun yanında bebeğe aşırı ilgi ve sevgi göstermekten kaçınmalısınız. Büyük olan çocuk bebeğe zarar verir düşüncesiyle onu bebeğin yanından uzaklaştırmayın fakat bir şey yapabileceğini göz önünde bulundurarak gözlemleyin ve böyle bir davranışa yöneldiğini hissettiğinizde çok sert olmayan uyarılarda bulunun. Bebeğin bakımı konusunda ona, bebeğin bezini diğer odadan getirmek gibi küçük sorumluluklar verin. Bu şekilde kendisini yararlı hissedecektir. Ayrıca çocuğunuzun duygularını ifade etmesine izin verin ve onu dinleyin. En önemlisi her koşulda onu çok sevdiğinizi ve yanında olduğunuzu ona hissettirin.

Uzman Psikolog ve Pedagog Ebru Şen



