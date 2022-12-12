Kral Şakir'in yeni kitabı çocuklarla buluştu

“Kral Şakir, çocuklara okumayı sevdirdi”

Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Varol Yaşaroğlu; “Eksik Parça Yayınları iş birliğinde 12’nci kitaba ulaşan serimiz, bugüne kadar sekiz milyon okurla buluştu ve büyük küçük herkesi peşinden sürüklemeye devam ediyor. Her günü ayrı bir macerayla geçen Kral Şakir, havanın soğumaya başladığı şu günlerde içleri ısıtacak yeni ve eğlenceli bir hikayeyle geldi. Biz de bugün bu hikayeyi D&R aracılığıyla minik okurlarımıza tanıtma fırsatı bulduk. D&R bizim için çok önemli çünkü birçok kitap çıkardık ve tüm bu kitapların insanlara ulaşmasında çok güçlü bir marka. Birlikte yol almaktan çok mutluyum. Umarım birlikte tanıtacağımız daha nice kitaplarımız olur. Çünkü, Türkiye’de çocuklar kitap okumuyor algısını ancak birlikte kırabiliriz. Aileler, çocuklarının Kral Şakir sayesinde kitap okumaya başladığını söylüyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Güzel kitaplar yazılırsa -çocukların ilgisini çekebilecek- çocuklar okuyorlar. Ve bu kitaplar doğru bir şekilde onlara ulaştırılırsa gerçekten okuyan bir toplum olma yolunda ilerleriz.” dedi.