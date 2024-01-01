Deniz, 10 yaşını kutlarken ailesinden tek bir isteği vardı; bu defa doğum gününü kendi tasarlayacaktı. Neşeli süslemeler, lezzetli yiyecekler ve arkadaşlarla hayalleri gerçek oldu.

* Bebeğimle Elele dergisinden alınmıştır.



Fatma ve Fatih Onurdağ çiftinin kızı Deniz 10 yaşında. Bugüne kadar aile içerisinde ya da okulunda yapılan minik doğum günü partilerine Deniz’in bu defa itirazı oldu. Çünkü o artık büyüdü ve arkadaşlarıyla birlikte bunu kutlamak istedi. Annesi Deniz’in hayaline ortak olmaya karar verdi. Pembe cupcake’ler, pembe bir pasta, pembe patlamış mısırlar, limonata, pembe tüller ve tabii ki büyümenin sembolü makyaj malzemeleri onun istediklerini annesine anlatırken kullandığı kelimeler oldu. “Tamam bu defa her şey onun dilediği gibi olsun” diyen Fatma Onurdağ hazırlıklar için kolları sıvadı.







Masal gibi...

Hazırlıklar bir hafta öncesinde başladı. Edirne’de yaşayan Deniz ve annesi mekan olarak birlikte gitmekten en çok keyif aldıkları kafe olan Limon’u seçti.

Deniz’in en sevdiği renk fuşya olduğu için tek dilediği her şeyin bu renkte olmasıydı. Limon’un sahibi Melike Hanım ise organizasyonun geri kalanındaki detayları onlar için tasarladı. Pembe tüller, beyaz sandalyeler, puantiyeli patlamış mısır kutuları, rengarenk limonata bardaklarıyla doğum günü masası Deniz’in hayalleriyle buluştu. Balkabağı Bakery imzasını taşıyan yine fuşya pasta üzerine yerleştirilen hamur şekerinden makyaj malzemeleri ise konseptin tamamlayıcısı oldu.







Ben büyüdüm!

Mekanın yemyeşil bahçesinde yapılması planlanan doğum günü partisi, havanın yağmurlu olması nedeniyle içeride hazırlanmak durumunda kaldı. Prenses Deniz bunu öğrendiğinde üzülse de mekana geldiğinde onu bekleyen sürpriz sayesinde bu aksiliği hemen unuttu. Annesi, Deniz ve arkadaşları için ciltlerine zarar vermeyecek malzemelerin yer aldığı bir makyaj masası hazırlamıştı. Küçüklük fotoğraflarıysa ‘ben büyüdüm’ partisinin tabii ki olmazsa olmazıydı. Parti, sekiz yetişkin ve sekiz çocuk için hazırlandı. Yine Deniz’in isteği üzerine annelerin masası diğer masanın biraz uzağına yerleştirildi.Pembe ve masalsı bu ortamda, lezzetli yiyeceklerden yiyip limonatalarını yudumlarken tüm çocukların ve tabii ki Deniz’in mutluluğuna diyecek yoktu. Organizasyonun süslemeleri, yiyecek ve içecekler için 1000 lira, pasta ve cupcake’ler içinse 450 lira harcandı.

