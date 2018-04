Okul çocuğu en az 8 saat uyumalı!

İlkokul çağındaki çocukların günde en az 8 saat uyumaları gerektiği, uyku yoksunluğu çeken çocukların fiziksel gelişim ve okula konsantre olmakta güçlük çekebileceği belirtildi.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz, yaz döneminde okul olmaması nedeniyle çocukların genelde geç yatıp geç kalkmayı alışkanlık haline getirdiklerini ifade etti.



Okulların açıldığı bu dönemde mecburen sabahları kalkma saatinin sabitlendiğini ifade eden Karadeniz, gece geç saatlere kadar çocukları uyanık tutmamak gerektiğini söyledi.



Geç saatte yatan çocuğun mecburen sabah erkenden uykusunu almadan yataktan kalkacağına işaret eden Karadeniz, şunları kaydetti:



"Çocukları çok erken saatte yatağa yollamak da iyi bir şey değil. Uykusuzluğu bu da tetikleyebilir. Uyku süresini genellikle 8 saat tutacak şekilde bir uyku ritmi oluşturmak lazım. Özellikle ilköğretim çağındaki çocukların uyku süresi 8 saatin üzerindedir. Bu 8-12 saat arasında değişir. Çocuktan çocuğa fark vardır. 'Her çocuk 12 saat uyumalı' diye bir kural yok. İlkokul çağında bu süreyi azaltırsak veya buna yol açacak faktörleri ortadan kaldırmazsak çocuk uyku yoksunu haline gelecektir. Çocuk her gece 6-7 saat uyuyorsa zaman içinde uyku yoksunluğuna bağlı olarak olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Büyüme dönemindeki hormonun yüzde 70-80'i uyku ve derin uyku esnasında salgılanıyor. Uyku süresi

azalır ve uyku hormonu bozulursa bu hormonun salgılanması da azalıyor, dolayısıyla büyüme ve gelişme sıkıntısı oluyor."



"Makul bir saat belirlenmeli"

Karadeniz, uykunun vücutta tamire, beyin fonksiyonlarında ise yenilenmeye olanak sağladığını dile getirdi.



Uykusuz kalan veya uykusu bölünen çocuğun ertesi gün sınıfta birçok zorluk çekeceğini anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:



"Çocukların uykularını kısaltmak sadece uykusuzluk olarak algılanmamalı. Çocukların dikkat, öğrenme ve hafıza gibi beyinsel fonksiyonlarında azalmanın da ortaya çıkacağı düşünülmeli. Çocukların uykuya geç gitmesinde ebeveynleriyle vakit geçirme istekleri de etkili oluyor. Özellikle büyük şehirlerde eve geç gelinmesi nedeniyle bu problem daha çok yaşanıyor. Bunun için ciddi bir uyuma programı yapılmalı ve buna harfiyen uyulmalı. Makul bir saat belirlenmeli. İlkokul öğrencisi için 22.00, daha ergen grup için de 23.00 yatağa

girmek için makul bir saat."



"Herkesin uykusu parmak izi gibi"

Prof. Dr. Karadeniz, çocukları uyku sorunu çeken ailelerin mutlaka gerekli önlemleri almaları, sonuç alamadıkları takdirde uzmanlara danışmaları gerektiğini vurguladı. Uykunun bir bilim dalı olarak tıpta yerini aldığına dikkati çeken Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her türlü uyku hastalığıyla ilgileniliyor artık. Uykunun ayarlanmasında bilimsel gerçeklerden yola çıkarak tavsiyelerde bulunuluyor. Herkesin yatma zamanı, uyku süresi kendine göre. Parmak izi gibi. Ailelerden, özellikle okulun ilk zamanlarında çocukları uyku sorunu yaşayanlar mutlaka olacaktır. Sıkıntıları araştırıp çözüm arasınlar. Uzmanlara danışarak hem çocuğunuz hem de siz bu sorunu daha kolay çözebilirsiniz."



(AA)