Ebeveynler olarak okula dönüş döneminde tek sorumluluğunuz çocuğunuzun eşyalarını hazırlamak ve onu okula bırakmakla bitmiyor. Çocuğunuzun zihinsel sağlığının iyileştirilmesi ve çocuklarınızın okul yılı boyunca duygusal zorluklarla yüzleşmeye hazır olmalarını sağlamak da size düşüyor. İşte bir çocuk psikoloğundan okula dönüşte çocukların ruh sağlığını destekleyecek 6 ipucu…

New Orleans Çocuk Hastanesi'nde çocuk ve ergen psikiyatrisi şefi Mao Thwin Myint, "Sağlıklı bir ruh sağlığına sahip olmanın çocukların konsantrasyonlarına ve enerjilerine yardımcı olduğunu biliyoruz," diyor. Zihinsel olarak sağlıklı olmanın aynı zamanda çocuğunuzun akademik yeteneğini ve sosyal etkileşim yeteneğini de artırdığını ekliyor.

OKULA DÖNÜŞTE ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞINI DESTEKLEYECEK 6 İPUCU

TEMEL BİLGİLERLE BAŞLAYIN

Ruh sağlığının temeli uyku alışkanlıkları, beslenme, bol temiz hava ve egzersizle başlar.

Nebraska Çocuk Hastanesi ve Tıp Merkezi'nde çocuk ve ergen psikoloğu olan Ashley Harlow , "Bu alanlarda sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak, çocuklara genel refah için güçlü bir temel sağlar ve böylelikle zihinsel refah gelişebilir," diyor.

Harlow, uyku, sağlıklı beslenme ve hareketin "Çocukların gün içindeki fiziksel, bilişsel ve duygusal taleplerini yönetmeye yardımcı olan düzenleyici sistemler için yakıt sağladığını" söylüyor.

Örneğin, okul çağındaki çoğu çocuğun her gece 9 ila 12 saat uykuya ihtiyacı vardır. Yatmadan bir saat önce elektronik cihazları kapatmak da dahil olmak üzere sağlıklı bir uyku rutini oluşturmak, çocukların yeterince dinlenmesine yardımcı olabilir. Çocuklar ayrıca günde en az bir saat aktif olmalıdır, bu da onların daha iyi uyumalarına yardımcı olabilir.

AYNI ANDA TEK BİR DEĞİŞİKLİĞE ODAKLANIN

Yoğun okul ve spor programı arasında iyi beslenmek, egzersiz yapmak ve yeterince uyumak; sanıldığından daha kolaydır. Myint, çocuklarınıza iyi örnek olmak adına, kendi sağlıklı alışkanlıklarınıza da özen vermeniz gerektiğini söylüyor.

Tek bir alana odaklanın; çocuğunuzun en az dokuz saat uyuması gibi. Bunu başardığınızda, başka bir hedef belirleyin: dışarıda daha fazla zaman geçirmek gibi.

Myint, "Bunlar zaman alabilir, ancak bu küçük alışkanlıkları birlikte büyüteceğiniz tohumlar gibi görebilirsiniz," diyor.

HİSLERİNİZ HAKKINDA KONUŞUN

Bebekken duyguları nasıl tanımlayacağımızı öğreniyoruz, ancak duyguları ifade etmek, adlandırmak ve anlamak çocuklar ve gençler için zor olmaya devam edebilir. Ancak bu, onların duygusal tepkilerini anlamak, empati kurmak ve akranlarıyla bağlantı kurmak açısından kritik öneme sahiptir.

Myint, çocuğunuzun gençken duygularını adlandırmanızı öneriyor; örneğin, "Şu an hayal kırıklığına uğramış hissediyorsun."

Harlow, biraz daha büyüdüklerinde ise çocuklara nasıl hissettiklerini sormamamız gerektiğini düşünüyor: “Bunun yerine, deneyimleyebilecekleri bir dizi duyguyu adlandırın ve onlara neyin yansıdığını görün. Çocuğunuz ne zaman gerginlik, öfke, heyecan ve benzeri hissettiğini anladığında, bu duygulara daha iyi yanıt verebilecektir.”

ÇOCUKLARINIZA SAĞLIKLI DAVRANIŞLAR KONUSUNDA MODEL OLUN

Harlow, çocuklarınıza zihinsel ve duygusal sağlığa öncelik vermenin önemini göstermenin en etkili yolunun, bunu onlar için modellemek olduğunu söylüyor. Bu nedenle iyi beslendiğinizden, egzersiz yaptığınızdan ve yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Kendinizi sinirli veya bunalmış hissettiğinizde ise bunu adlandırabilirsiniz. Daha sonra çocuklarınıza bu duyguyla uygun bir şekilde nasıl başa çıktığınızı gösterin.

Harlow, "Ebeveynler çocuklarına öğretmek için derin nefes alma veya farkındalık gibi bazı beceri ve alışkanlıkları seçebilir ve daha sonra bunları gerçek hayatta uygulayabilir," diyor.

DÜZENLİ OLARAK İLETİŞİM KURUN

Harlow, düzenli iletişimin başlı başına sağlıklı bir alışkanlık olduğunu ve aynı zamanda yaptığınız diğer değişiklikleri güçlendirmenin harika bir yolu olduğunu söylüyor. Bu, özellikle çocuğunuzun içinde yaşadığı yeni ve modern dünyayı tam olarak anlayamıyorsanız önemlidir.

Harlow, "Çocuklar son derece dinamik bir ortamda büyüyor, ancak ebeveynleriyle yakın ve açık ilişkilere sahip olmak, refahı desteklemenin harika bir yolu olabilir" diyor.

BAŞKALARINDAN YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN

Myint, ebeveynlerin çocuklarının ruh sağlığını desteklemek için arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle, öğretmenlerle, uzmanlar ve toplumdaki diğer insanlarla birlikte çalışabileceğini söylüyor. Özellikle siz veya çocuğunuz zorlanıyorsanız, devreye bir destek sokmak sağlıklı kalmanızı kolaylaştırabilir.