Rüzgar’ın birinci yaş günü partisi, atlıkarıncalar ve dönme dolaplar eşliğinde panayır havasında geçmiş.

Yazı: Gülru İncuBurcu ve Hakan Evci çifti, küçük oğulları Rüzgar’ın ilk yaş günü için aylar öncesinden planlar yapmaya başlamış. Rüzgar’ın ilk yaş gününde her şeyin hayalini kurdukları gibi eksiksiz ve eğlenceli olması için hiçbir detay unutulmamış. Burcu Evci, hazırlıklar için hayal gücüne ve yeteneğine çok güvendiği yakın arkadaşı Melda ile kafa kafaya vermiş ve bir organizasyon firmasına ihtiyaç duymadan, ileride kendilerine de güzel bir anı olacağını düşündükleri bir işe kalkışmış. Önce doğum gününün yapılacağı mekan seçilmiş. Panayır Cafe’nin duvarlarındaki dönme dolap ve atlıkarınca resimleri de bu kararın verilmesini kolaylaştırmış. Sirk ve panayır temasının hem mekanla uyumlu hem de eğlenceli ve renkli olacağına karar vermişler. Tema belirlendikten sonra geri kalan tüm hazırlıklar da yavaş yavaş belirlenmiş. Anne, yabancı bir internet sitesinden seçilen temaya uygun bir set satın almış. Baskılı ürünler, rengarenk kağıtlar, davetiyeler, kağıt peçeteler, yiyecek ve içeceklere yapıştırılmak için tasarlanmış etiketlerle dolu olan bu set, doğum günü hazırlıkları için işlerini hayli kolaylaştırmış. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra doğum günü pastası ve partide ikram edilecek yiyecekler için de bir ayrıntılı bir mönü hazırlanmış.