Çocukla kolayca seyahat için yanınıza almanız gerekenler ve otel önerileri...
Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim/Bebeğimle Elele
Yaklaşık 2.5 yıldır Elele Dergisi’nde gezi yazıları yazıyorum. Seyahat yazarlığı sıfatımın yanına yakın zamanda ‘yeni anne’ kelimesini de ekledim. Hamileliğim sürecince doktorum izin verdiği sürece hep gezdim. Şimdi de oğlumla gezmeye devam ediyoruz. Seyahati seven ve sık seyahat eden biri olarak oğlum da seyahat etmeyi sevsin ve onunla birlikte pratik şekilde daha az eşya ile kolayca seyahat edebilelim istiyorum. Hangi anne-baba bunu istemez ki zaten! İşte bu sebeple seyahat çantamızı hazırlamadan önce uzun bir araştırma ve alışveriş dönemimiz oldu. Size de faydalı olacağını düşündüğüm için, seyahat çantamızda neler olduğunu paylaşmak istedim.
HER ZAMAN GEREKLİ
• Hafif ve katlanabilir puset ve tente. Bazı pusetlerin özel şemsiyeleri de oluyor. Buna ek olarak pusetler için yağmurluk ve cibinlik de gidilecek yere göre gerekli eşyalar listesinde yer almalı. Hafif ve katlanabilir puset kılıfı da pusetle seyahatlerde pusetin zarar görmesini engelliyor.
• Sırt kısmı destekli bebek taşıyıcı kanguru. Bu ürün puset taşımaktan hoşlanmayan veya çocuğu pusette oturmak istemeyen ebeveynler için ideal.
• Seyahat ilk yardım kiti. Doktorunuzun önerdiği, kullandığınız ilaçları da bu kite eklemeyi unutmayın. Böcek/sinek ısırıklarına karşı ilaç, ateş düşürücü ile dereceyi de ilk yardım çantanızda bulundurun. Yara bandı, yaralanmalar için merhem, kabızlık için ilaç ile fitili de listenize ekleyin.
• Oyuncak ve kitap. sizin de kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olabilir.
• Mevsimine göre bavula koyacağınız kıyafete ek olarak her zaman kalın bir battaniye, hırka, yağmurluk ve çorap eklemeyi unutmayın.