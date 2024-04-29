Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in, Feyza Aktan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 6 yaşına bastı.

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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi - Resim : 1

Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünyaevine girmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.

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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi - Resim : 2

Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yeni yaşını kutladı.

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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi - Resim : 3

Doğum gününden kareleri, Özcan Deniz'in geçen yıl hayatını birleştirdiği Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştı.  

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Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi - Resim : 4

Deniz'in eşi Samar Dadgar, kendi sosyal medya hesabından bu kareleri, "Doğum günü çocuğu" notuyla yayınladı.