Özcan Deniz'in oğlu Kuzey, 6 yaşına girdi

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Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile dünyaevine girmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.
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Deniz, 2019'da olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun yeni yaşını kutladı.
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Doğum gününden kareleri, Özcan Deniz'in geçen yıl hayatını birleştirdiği Samar Dadgar, Instagram hesabından paylaştı.
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Deniz'in eşi Samar Dadgar, kendi sosyal medya hesabından bu kareleri, "Doğum günü çocuğu" notuyla yayınladı.