Spor yapan çocukların hafızası daha güçlü

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Çocuğunuzun güçlü bir hafıza sahip olmasını istiyorsanız onun spor yapmasını sağlayın! Çünkü spor yapmak bedeni güçlendirdiği kadar hafızayı da sağlamlaştırıp, güçlendiriyor.

Yapılan bir araştırma, sporla uğraşan çocukların hafızasının daha güçlü, dikkatinin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.



ABD'deki Illinois Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, ilk kez spor ve beyindeki beyaz madde arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. 9-10 yaşındaki bazı çocukların beyin görüntülerini inceleyen bilim adamları, spor yapanların beynindeki beyaz maddenin daha fazla ve yoğun olduğunu saptadı.



Beyaz maddenin beynin farklı bölgelerindeki bağlantıların güçlenmesini, dolayısıyla bilişsel becerilerin artmasını sağladığını vurgulayan bilim adamları, bir sonraki aşamada düzenli olarak yeni bir spor dalıyla uğraşmaya başlayan çocukların beynindeki beyaz maddenin artıp artmadığını inceleyecek.