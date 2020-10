Koronavirüs döneminde okul zilinin çalmasını bekliyoruz. Anne ve babalar tedirgin, öğrenciler bilinmeze başlayacakları için endişeli... Peki, her sene olduğundan daha farklı olan okula hazırlık sürecinde dikkat etmemiz gerekenler neler?

Yaz tatilinin sona erip sonbaharın başlamasıyla beraber çocuklu aileleri her yıl tatlı bir telaş sarıyor ancak bu yıl Covid-19 pandemisinden dolayı durum oldukça farklı. Özel okulların durumu dahil, kafalarda hala bir takım soru işaretleri var. Dünya genelinde, başta ABD olmak üzere Covid-19 salgınının yükselişe geçmesiyle beraber okulların ne zaman ve hangi şartlarda açılacağı meselesi derin tartışmaları beraberinde getiriyor.



Her ülke bu krize farklı şekillerde müdahale ediyor. Bazı uzmanlar ise çocukların yetişkinlere kıyasla Covid-19’a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu söylüyor. Bu dönemde çocuklu ailelerin endişelerinden biri de mart ayında TRT ve EBA üzerinden başlayan uzaktan eğitimin çocuklar üzerinde yeteri kadar etkili olup olmadığı. UNICEF Türkiye, web sitesinde yaptığı açıklamada, ‘okullar yeniden açılırken her ülke; öğrencileri, çalışanları, öğretmenleri ve aileleri korumak üzere genel Covid-19 sağlık stratejisi ile uyumlu bir strateji belirlemelidir’ diyor.



HES KODLARI ARACILIĞIYLA TAKİP



15 Ağustos’ta açılan özel okullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri ile yemek saatleri kademelendirildi. Ayrıca sınıf mevcudunu azaltmak için okula dönüşümlü gidilmesi konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise kısa süre önce düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’na ilişkin açıklamalarda bulundu ve 31 Ağustos’ta okulları uzaktan eğitimle açacaklarını, 21 Eylül’de ise Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını söyledi.



Yapılan açıklamaya göre okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine, okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Maskeler Bakanlık tarafından sağlanacak ve hijyen standartları denetlenecek. Peki koronavirüs döneminde okulların yeniden açılması ile ilgili olarak annebabaların bilmesi gerekenler neler?







NASIL BİR STRATEJİ İZLENMELİ?



İlk olarak çocuklarınızın gideceği okullarda yeni eğitim-öğretim yılına ve özellikle pandemi dönemine dair ne gibi tedbirler alındığını öğrenin. Temizlik, havalandırma ve hava filtrelemesine yönetmelikler doğrultusunda uyulup uyulmadığını kontrol edin. Daha sonra da bunları bunları mutlaka yapın:



• Çocukların okula ve sınıfa girmeden önce sıcaklıklarını ölçmeleri için gereken termometrelerin ve koruyucu ekipmanların tedarik edildiğinden emin olun.



• Okullardaki rehber öğretmenler ile sürekli iletişim halinde olun.



• Çocuklarınızı maske takma, kalabalık ortamlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma konusunda sık sık uyarın.



• Çocuğunuzun yanında mutlaka yedek maske ve el dezenfektanı bulundurun.



• Okulun öğrencilerin ruh sağlığını korumak için onlara nasıl destek olacağını ve hastalık geçiren öğrencilere karşı önyargı ile nasıl mücadele edeceklerini öğrenin.



• Okulun özel destek alması gereken çocukları nasıl yönlendireceğini öğrenin.



• Hastalık belirtisi gösteren ya da hasta çocuklar ve aileleri için okulun ne gibi önlemler aldığını öğrenin.



• Ödevleri konusunda bir düzen oluşturarak çocuğunuza evde destek olun. Onların kendilerini huzursuz hissetmelerini ve odaklanmakta güçlük çekmelerini engellemeye çalışın.



• Çocuğunuzun okul dönüşünü hijyenine dikkat edin ve sağlık durumunu sık sık kontrol edin.



Hazırlayan: Gülru İncu