Didar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİDAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Didar

Cinsiyet: Kadın

Kökeni: Farsça

DİDAR İSMİNİN ANLAMI

Didar ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında bulunuyor. Türk Dil Kurumu'na Farsça dīdār'dan gelen Didar bir kız ismi ve anlamı şöyle: Yüz, çehre.



Didar kelimesine derleme sözlüğünde de rastlamak mümkün. Sözlüğe göre Kars ve yöresinde yine 'Yüz' anlamında kullanılıyor. (Ayrıca kız bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

DİDAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İsmin harflerinde göre Didar ismindeki kişiler insancıl, yumuşak huylu kişilerdir. Her zaman daha iyi bir dünya hayali kurarlar. Son derece idealist insanlardır. Güçlü bir şefkat duyguları vardır.

Didar ismine benzeyen isimler:

Diyar, Bahar, Çınar, Acar, Uygar, Yaşar, Hazar, Afşar, Didem (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri

DİDAR İSMİNİN HARF ANALİZİ

D: İsmi D harfi ile başlayan kişiler baskı altında kalmaktan hoşlanmazlar.

İ: Sürekli olarak kendini dönüştürmeye ve yenilemeye çalışır.

D: 'D' harfine sahip kişiler sadık ve vicdanlıdır; çoğu durumda rasyonel olmaktan çok duygusal bir duruş sergileme eğilimindedir.

A: A harfi, 1 rakamıyla aynı ağırlığa sahiptir, bir atılganlık, cesaret ve liderlik nitelikleri figürüdür.

R: R, kendi yaşam ilkelerinden asla taviz vermeyen kişiliği ve istikrarı temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Didar İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşık olduğunda, 9 rakamı kendi ilkelerini her şeyin üstünde tutar ve ilişkisini ciddiyetle yönetir. Aynı zamanda, çok sevecendir ve sevgilisinin kendisine sonsuza kadar bağlı kalmasını bekler. Doğru kişinin yanında ayakları yerden kesilir.

ALMİRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 2, 4, 15, 27 ve 40

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: Elmas