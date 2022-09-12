Maya İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MAYA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Maya

Cinsiyet: Kadın

Köken: Farsça (Ve farklı diller, kültürler)

MAYA İSMİNİN ANLAMI

Maya, dilleri ve kültürleri aşan bir kız ismi. Çünkü pek çok farklı kültürde Maya ismine rastlamak mümkün. Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğüne göre Maya ismi Farsça kökenli bir kız ismidir. TDK'ya göre Maya isminin 6 anlamı şöyledir:

1. Asıl, öz, kendi, yaradılış.

2. İktidar, güç.

3. Bilgi.

4. Para, mal.

5. Dişi deve.

6. Uzun hava, türkü.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Maya ismi pek çok farklı ülkede, farklı anlamlarda kullanılan bir isimdir.

Maya aynı zamanda bir uygarlığın adıdır.

Bazı kültürlerde 'su' anlamına gelir

Bazı kaynaklara göre Sanskritçede illüzyon, sihir ya da rüya anlamlarına gelir.

anlamlarına gelir. Güney Brezilya'da Tupi dilinde anne anlamına gelir

Maya ismine Yunan mitolojisinde de rastlamak mümkün. Bazı kaynaklarda Maia'dan geldiği ve Hermes'in annesinin adı olduğu belirtilir.

Bazı kaynaklarda Roma mitolojisinde Maia'nın büyüme ve genişleme ile ilişkilendirildiği; tanrıça kabul edildiği için Mayıs ayına adını verdiği belirtilir.



Farklı kültürlerde Maia, Maja olarak da kullanılır.

MAYA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Maya ismi genellikle güçlü, bazen zor, geleneksel, pratik, çalışkan, organize, sadık, sabırlı ve güvenilir kişileri ifade eder. Çelişkilerden hoşlanmazlar, bu nedenle bazen katı olabilirler. İsmi Maya olan kişiler için rasyonellik ve mantık önemlidir. Müzik ve dansı severler. Sorumlu olduğu işlerde güçlü ve ilham veren kişiliklerdir. (Daha fazla isim için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)



Maya ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Melisa, Eliz, Beliz...Elisa, Hafsa, Havsa, Mersa, Melina, Ada, Alya, Arya, Aysima, Azra, Eda, Lina, Melda, Lina, Leyla, Resa, Rümeysa, Sena, Rüya, Şahnisa... (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ



M: Başarılı bir yaşamının, kariyerin sıkı çalışmadan geldiğine inanır.

A: Hedeflediği şeyin, hayallerinin peşinde koşar

Y: Empati yetenekleri vardır.

A: Cesur ve önce kişiliklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİ

Maya İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Dostluk ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kurallara, düzenlemelere uyan, sabırlı, iş konusunda bazen katı ve organize kişilerdir. Bu isme uyan bazı meslekler ise şöyle: Beyaz yakalı işler, bilgisayar, inşaat, bankacılık, hukuk, araştırmacılık, danışmanlık...

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Gerçekçi, güvenilir kişiler ve sadık dostlardır. Akılcı, esprili insanlardır. Yaşamlarında istikrar ararlar. Attıkları adımın sağlım olmasını isterler. Potansiyel, ilham veren kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Neşeli, rahat, mantıklı kişilerdir. Bazen duygudan yoksun gibi görünebilirler. Ama aslında kendileriyle aynı frekanstan olan biriyle romantik bir ilişki için arzuya sahip kişilerdir. Kıskanç kişiler değildirler ama çok kolay güvenmezler. Oldukça sadık kişilerdir

MAYA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları:Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 5, 11, 23 ve 40'tır.

Şanslı Günü:Salı

Şanslı Ayı:Ocak

Değerli taşı: Yakut