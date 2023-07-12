Gülce İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÜLCE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Gülce

Gülce Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça + Türkçe

GÜLCE İSMİNİN ANLAMI

Gülce ismi 'gül'den türetilmiştir. Gülce ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Farsça + Türkçe kökenli bir kız ismidir. Gülce isminin anlamı TDK'ya göre, 'Gül gibi, güle benzeyen'dir. Gülce ismine benze şekilde Gülçe, Gülcenur, Gülcecan, Gülcenaz isimlerine de rastlanmaktadır.

GÜLCE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyimser, ilham verici, dışa dönük ve kendini ifade eden birisiniz. İnsanlar sizi neşeli, olumlu ve çekici olarak görüyor. Kişiliğiniz, başkalarını çabuk etkileyebilir. Kendinizi karşısınızdakine anlatmak için çaba harcamanıza gerek yok. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Gülce ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Gül, Gülcan, Defne, Cemre, Demre, Ece, Hale, Jale, Birce, Mine, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: Baş harfi 'G' olan isimler, bir şeyleri gerçekleştirme arzusuyla hareket eden ve genellikle alışılmadık seçimleri tercih eden insanları temsil eder.

Ü: 'Ü' harfinin birlik ve dostluk havası vardır.

L: Alaycı insanlara karşı tahammülleri yoktur. Saygısız davrananları sevmezler.

C: Sağlam ve kalıcı iletişim, arkadaşlık kuran insanları temsil eder.

E: 'E' içinde her şeyin en iyisine sahip olma arzusu vardır ve bu bir nevi yaşam ilkesi olmuştur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Gülce İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★



GÜLCE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 4, 5, 15, 25 ve 38.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Mart

Şanslı Taşı: Turkuaz