Elisa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ELİSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Elisa

Elisa Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: İbranice ve Arapça



ELİSA İSMİNİN ANLAMI

Elisa isminin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer almaz. Elisa ismi TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde de yer almıyor. Peki, kullanımda Elisa isminin anlamı nedir? Elisa ne demek? Elisa isminin anlamı için farklı kaynaklarda şu iddialar ediliyor.

Türkiye'de bazı internet sitelerinde Elisa isminin anlamının cennettin kapısında bekleyen melek olduğu iddia ediliyor.

Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Zekeriyyâ Peygamber'in eşinin adı Elizabeth'tir. İbranice'de Elişeba, İslami kaynaklarda ise Îşâ/İşbâ olarak geçer.

Yabancı kaynaklara göre Elisa isminin anlamı İncil'deki Elizabeth isminin bir çeşidi olan Elisabeth'in kısaltılmış şeklidir. Bugün Elisa, İtalyanca ve İspanyolca konuşanlar için çok yaygındır.

kısaltılmış şeklidir. Bugün Elisa, İtalyanca ve İspanyolca konuşanlar için çok yaygındır. Bir görüşe göre Elisabeth'in kısaltılmış halidir ve ve Yunanca Elisabet ismine ve daha sonra İbranice Elisheva ismine kadar uzanır.

Elisabeth isminin ise yabancı kaynaklara göre 'Tanrıya adanmış, tanrıya adanan, tanrı yeminimdir, tanrı bolluktur' gibi anlamları bulunuyor.

Hz. Elyasa hakkında Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Ahd-i Atîk’te Elişa adıyla geçer. İbrânîce’de “Tanrı benim kurtuluşumdur” anlamına gelen Elişa kelimesi Grekçe’ye Elisaios, Latince’ye Elisaeus şeklinde geçmiştir.

adıyla geçer. İbrânîce’de anlamına gelen Fenike kökenli olduğu ve efsaneye göre Kartaca'nın ilk kraliçesinin ismi de Elissa idi.

Bazı kaynaklara göre ise Tanırının Vaadi anlamına gelmektedir.

Verywelle.com'a göre Elisa isminin çeşitleri şunlardır:

Elisabet (İsveççe)

Elisabeta (Rumence)

Elisabete (Portekizce)

elisabeth (Almanca)

Elisabetta (İtalyanca)

Elisavet (Yunanca)

Elisheva (İbranice)

Eliska (Çek)

Elisa (İngilizce)

Eliza (İngilizce)

Ela (İngilizce)

Elsa (İngilizce)

Ilse (Hollandaca)

Isa (İspanyolca)

Isabella (İtalyanca)

lisa (almanca)

Lisa (Estonca)

Liliana (Portekizce)

Lisette (Fransızca)

Lisa (İngilizce)

ELİSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Elisa ismi zeka, yaratıcılık ve arzuyu ifade eder. Eylem odaklı, öncü, lider, bağımsız, iradeli, uyumlu, enerjik, girişimci, coşkulu, cesur ve yenilikçidir. Bağımsızlığına düşkün ve maceracı biridir. Elisa iyi bir lider olabilir ve grupları yönetebilir. Elisa aynı zamanda bilge, kararlı, iyimser ve cömerttir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ELİSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Elisa Pensler Gabrielli (Amerikalı aktris), Elisa Montes (İspanyol aktris), Elisa Di Fracisca (Sporcu)

Elisa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Melisa, Melis, Elis, Elya, Esila, Lina, Rümeysa (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ELİSA İSMİ GEÇİYOR MU?

Elisa ise Kuran'da geçmez.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

L: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “L” harfi, numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

S: İsmin son hecesinde yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

A: Son harfi “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Elisa İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Web tasarım, İnşaat sektörü, Tıp veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, kendilerini ifade ederken özgür bir dil kullanırlar. Bir işe başlarken iyimser bir yaklaşım sergileyen kişilerdir. İsmi “A” ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, farklı bir düşünme şekline sahip lider karakterde insanlardır.

ELİSA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Elisa ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 10, 18, 27, ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.