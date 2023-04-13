Engin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ENGİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Engin

Engin Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

ENGİN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Engin'in, TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde üç anlamı bulunur:

Açık deniz. Ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. İyi, güzel, temiz, sağlam.

ENGİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Siz iyi bir organizatör ve yöneticisiniz. Hayata ve sorunlara yaklaşımınız metodik ve sistematik. Yapıcı bir kişiliğin var. Hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi seviyorsunuz. Oldukça anlayışlı birisiniz. Yönetim sistemlerinden hoşlanırsınız ve iyi hazırlanmış planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ama haritasız yolculuğa çıkacak bir tip asla değilsiniz. (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

ENGİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk, Engin Alan, Engin Altay, Engin Baytar, Engin Özkoç.

Engin ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Afşin, Berkin, Emin, Hazin, Yasin, Pekin, Rasim, Tekin, Yetkin, Selin, Pelin, Zerrin, Aylin, Berrin, Derin, Berfin, Ceylin, Tülin, Havin, Ecrin. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Baş harf 'E' olanlar, bilinebilecek her şeyi bilmek istekler. Yeni bilgiye bayılırlar. Bu büyüleyici kişilikler kolayca yeni ilişkiler kurar.

N: Bu harfi taşıyan kişiler oldukça yardımseverdir. Asla kimseyi yarı yolda bırakmazlar.

G: G harfine sahip kişiler, genellikle başkalarının duygularını önemser. Ve genelde duygularıyla hareket eder.

İ: “İ” harfi evrenselliğin ve romantizmin harfidir. Bu harfe sahip kişiler yardımsever, merhametli ve vicdanlı insanlardır.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, yeniliklere açık olmayı, eğlenceli kişiliği ve zekayı temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Engin İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkla karşı karşıya kaldığında samimi ve kayıtsız kalır. Duygularını kolaylıkla sergileyebilir. Bir dişi kuş gibi ilişki kurmaya gerçekten zaman ayırır. Her zaman partnerinin nasıl hissettiğini kontrol ederler. Kıskanç tipler değillerdir.

ENGİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 7, 8, 18, 28 ve 40.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Aytaşı