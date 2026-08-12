Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, yeniden bebek heyecanı yaşıyor. İman Elbani'nin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi...
Elele Online
2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi.
İMAN ELBANİ HAMİLE
İman Elbani'nin hamile olduğu öğrenildi.
İkili, bebek haberini paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Elbani, 9 aylık hamile. Çift ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşacak.
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