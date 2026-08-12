Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor

2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

İMAN ELBANİ HAMİLE

İman Elbani'nin hamile olduğu öğrenildi.

İkili, bebek haberini paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Elbani, 9 aylık hamile. Çift ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşacak.