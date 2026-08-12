Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile eşi İman Elbani, yeniden bebek heyecanı yaşıyor. İman Elbani'nin ikinci kez hamile olduğu öğrenildi...

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor
Elele Online

Elele Online

2016'da evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'a kavuşmuştu. Çiftten müjdeli bir haber daha geldi.

İMAN ELBANİ HAMİLE

İman Elbani'nin hamile olduğu öğrenildi.

Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor - Resim : 1

İkili, bebek haberini paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Elbani, 9 aylık hamile. Çift ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşacak.Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor - Resim : 2

 
 
 
 
 
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