Hande İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HANDE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hande

Hande Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



HANDE İSMİNİN ANLAMI

Farsça kökenli Hande ismi, TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. TDK'ya göre Hande isminin anlamı 'Gülüş, gülme' olarak geçmektedir. Gülen kişi ve çevresine mutluluk saçan eğlenceli insan olarak da bilinir.

HANDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sevdiklerinize yardım etmeyi ve onlarla ilgilenmeyi seviyorsunuz. Aşırı evcilsiniz. Evinizi ve ailenizi seviyorsunuz; evinizi rahat hale getirmek için çok çalışıyorsunuz. Başkalarına yardım etme arzunuz o kadar güçlü ki, çoğu zaman kendinizi başka birinin ihtiyaçları için kendi kişisel ihtiyaçlarınızı feda ederken buluyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

HANDE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Hande Erçel, Hande Ataizi, Hande Yener, Hande Kazanova, Hande Sarıoğlu, Hande Fırat, Hande Doğandemir, Hande Baladın.

Hande ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ece, Ege,Gamze, Gözde, Hera, Hadise, Handan, Handecan, Özge, Amine, Atiye, Piraye (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: Başarı arayışındadırlar. Bu amaçla birlikte birçok yolu denemekten çekinmezler, maceracılardır.

A: Hırslı ve özgür yapıları vardır.

N: N harfi rasyonel düşünce yerine duygularıyla hareket eden kişileri temsil eder.

D: 'D', 4 rakamının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle, aile bağlarına çok önem verirler.

E: Bu harf kişilere, arkadaşlarına düşkün, nazik bir kişiliği temsil eder.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★



İSİM NUMEROLOJİSİ



Hande İsminin Numerolojisi: 5

HANDE VE AŞK HAYATI

Sevgilisinden olabildiğince özgürlük talep eder. Kısıtlanmış hissetmekten nefret ederler. 5 rakamının talepkar olması nedeniyle bazı kişiler çiftteki uyumu korumanın oldukça zor olduğunu düşünebilir.

HANDE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 2, 8, 14, 23 ve 39.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Ametist