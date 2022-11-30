Hera İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HERA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hera

Cinsiyet: Kadın

Kökeni: Yunan mitolojisi

HERA İSMİNİN ANLAMI

Hera ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında bulunmuyor. Sadece Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde Manisa yöresinde hera

Hastalıktan zayıf düşen güçsüz çocuk (Bu hera çocuğa da iş gördürülür mü?) anlamında kullanıldığı belirtiliyor.

Hera ismi Yunan mitolojisinden gelir. Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi, Poseidon'un, Hestia ve Hades'in annesinin adıdır. Tanrıçaların Kraliçesi olarak da adlandırılır. Hera, Yunan mitolojisine göre yasal evliliğin koruyucu tanrıçasıdır. Düğünlere başkanlık eder, evlilik birliklerini kutsar ve yasallaştırır ve kadınları doğum sırasında zarar görmekten korur.

19 Mayıs Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bir makalede Hera ile ilgili şu bilgiler verilir: Olympos tanrıçalarının en çok saygı göreni ve en büyüğüdür. Hera adı hava anlamına gelen “aer” kelimesinden dönüştüğünü ifade edenler olduğu gibi başka anlamlar verenlerde vardır. Yunanca kadın anlamına gelen Hera; olasılıkla “Herwa” kadın koruyucusu kelimesinden türetilerek oluşturulmuştur. Çoğu zaman yüksek bir taht üzerine oturmuş olarak tasvir edilir. Onun bir elinde çoğalmanın bir sembolü olan bir nar diğer elinde ucunda kuğu kuşu bulunan bir hükümdarlık asası bulunur. İri gözler ve gür saçlarla eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Başının ardından gelin duvaklarını hatırlatan bir tül sarkar. Tavus kuşu ona tahsis edilmiştir.

HERA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hera ismine sahip kişiler macerayı ve heyecanı seven, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Değişimi severler. Sosyalleşmek, geziler, arkadaşlar onlar için önemlidir. Dışarıdan oldukça güçlü ve etkileyici görünürler. Doğal bir otoriteleri vardır. Enerjileri, coşkuları daha içine kapanık insanları korkutabilir.

Hera ismine benzeyen isimler:

Asya, Maya, Lina, Alya, Arya, İlayda, Mila, Leyla, Lila, Arya, Tuna, Lara, Melisa, Hülya, Helin, Pera (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri

HERA İSMİNİN HARF ANALİZİ

H: H ile başlayan isimler, harika fikirler bulabilen kişilerdir.

E: Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan ve cömert insanlardır.

R: Duygularını veya zayıflıklarını göstermekten korkmayan bir kişi olduğundan, duygulara her zamankinden daha fazla güvenir.

A: A'nın karşılığı 1'dir, Numeroloji tarafından açıklanan ve dünyayı değiştirmek isteyenlerde yankı uyandıran ilk sayı.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hera İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Dostluk ★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Hera ismine sahip kişiler hayatlarındaki kişiden kendilerine, kendi hobileri ve ilgileri için dostları için özgür bir alan bırakmasını isterler. Kısıtlanmayı sevmezler. Bu isimdeki kişilerin ilişkilerindeki başarı, karşı tarafın manevi yönden ne kadar iyi olduğuna bağlıdır.

HERA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 1, 3, 19, 29 ve 35

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Gül kuvartzı