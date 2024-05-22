Hazar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HAZAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hazar

Hazar Cinsiyet: Erkek / Kadın

Erkek / Kadın Köken: Türkçe/ Arapça



HAZAR İSMİNİN ANLAMI

Türk Dili Kurumu'na göre 'Hazar' kelimesi ' Barış' anlamına gelir.

anlamına gelir. TDK, Türkçe kökenli olarak ise bir anlam daha sunmaktadır: VI-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi'nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse anlamına gelir.

Bazı kaynaklarda 'Hazar'ın 'göçebe' anlamına geldiği belirtilir.

TDK'ya göre Hazar'ın kişi adı olarak anlamı ise Arapça'dan gelen 'Barış ve güven'dir. Erkek adı olarak kullanılır.



Hazar ismi özellikle oyuncu Hazar Ergüçlü ile beraber daha çok popüler olmuştur.



HAZAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Akıllı, ağırbaşlı, iç gözlemsel ve analitik, 7 numaralı kişiliğin temsil ettiği enerjiyle eşleşir. Doğuştan gelen bilgeliğe sahip olma eğilimindedir. Kişi onurlu, dengeli, entelektüel ve biraz mesafeli görünebilir. Bu isimdeki bir kişiyle ilk tanıştığınızda onu tanımak zordur ancak daha iyi tanındığınızda arkadaş canlısı olduğunu görebilirsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Hazar ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hazel, Hazan, Hazal, Hilal, Handan, Hanzade, Hayal, Hilal, Çağlar, Serdar, Mazhar. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: Öncülük eden kişilerdir

Z: Bu harfi barındıran isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. Yetenekli kişilerdir.

A: A harfi, cesaretin, iddialılığın ve otoriter niteliklerin simgesi olan 1 rakamıyla eşleşir.

R: İsminin sonunda 'R' harfi olan kişiler, başarının zamanla gerçekleştiğini bilirler ve bunun için çok çalışırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hazar İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Şefkatli, sevgilisinin sonsuza kadar kendisine bağlı kalmasını bekleyen kişilerdir.

HAZAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın

Şanslı Numaraları: 3, 4, 16, 21 ve 32.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Peridot taşı