Lalin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Lalin ismi Türkiye'de özellikle son dönemlerde anlamı merak edilen isimler arasında. Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebeklerinin adı da Lalin'di. Peki, Lalin isminin anlamı ne? Lalin ne demek? Bu yazımızda Lalin isminin anlamını, kökenini detaylıca görebilirsiniz.
LALİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Lalin
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: ?
LALİN İSMİNİN ANLAMI
Lalin ismi, Türkiye'de oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk bebeklerine Lalin vermesiyle birlikte popüler oldu. Lalin ismi internette de aranan isimler arasında. Peki, Lalin isminin anlamı ne? Lalin ne demek?
- Türk Dil Kurumu'nun farklı sözlüklerinde Lalin ismi ya da Lalin kelimesi yer almıyor. Sadece Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'nde bazı yöreler için 'lâlin' kelimesinin Takunya anlamına geldiği belirtiliyor.
- Türkiye'deki internet sitelerinde Lalin isminin Türkçe, Arapça, Farsça kökenli olduğu ve eski dilde kırmızı renkli anlamına geldiği, Yakut kırmızısı anlamını da taşıdığı belirtiliyor. Bu görüşün kaynağı ismin Arapça Lal kelimesinden türemiş olduğu düşüncesi olabilir. TDK'ya göre 'Lal' kelimesinin 3 anlamı şöyle:
1. Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.
2. Bu taşın renginde olan.
3.Kırmızı renkli bir tür mürekkep.
- Bazı yabancı internet sitelerine göre ise Lalin kelimesi Fransızca Lune'dan türedi ve 'Ay' anlamına geliyor.
- Arama motoru Google ise Haiti dilinde 'Lalin'in ay anlamına geldiği yanıtını veriyor.
LALİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Lalin ismindeki kişiler iletişim konusunda yetenekli, enerjik, gözlem ve üreticilik yetenekleri gelişmiş kişilerdir. Masumiyete, güçlü hayal gücü ve yaratıcılığa sahiptirler.
LALİN ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Leyla, Lina, Melina, Lila, Ecrin, Ceylin, Pelin, Havin, Derin
KURAN'DA LALİN İSMİ GEÇİYOR MU?
Lalin ismi Kuran'da geçmemektedir.
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
L: Aşırı güzellik... Ayrıca baş harfi 'L' olan insanlar yaptıkları her şeyde çaba ve dikkatleri sayesinde başarıya ulaşabilir.
A: Harika
L: Aşırı güzellik
İ: Masum
N: Soylu
İSİM NUMEROLOJİSİ
Lalin İsminin Numerolojisi: 3
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ
Dışavurumcu, Yaratıcı, Girişken, Neşeli, Olumlu, İyimser, Sanatsal... Nameslook Lalin ismindeki kişilerin şu özellikleri taşıyabileceği yorumunu yapıyor: "İyimser, ilham verici, dışa dönük ve etkileyicisiniz. İnsanlar sizi neşeli, pozitif ve çekici biri olarak görür. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir.”
LALİN İSMİ VE İŞ HAYATI
Lalin ismindeki kişiler girdikleri her ortamda lider olmak isterler. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve özgüvene sahiptirler.
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI
İlgi çekmeyi, beğenilmeyi severler. İstikrarlı ve sevecen bir ilişki ararlar, dönem dönem sıkılma ihtimalleri de vardır. Kendilerini cezbeden, birlikte eğlenebilecekleri insanları tercih ederler.
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★★
Aşk ★★★★★
Sağlık ★★★
Para ★★★★★
Aile ★★
Dostluk ★★
LALİN İSMİNİN SEMBOLLERİ
- İsmin Rengi: Mor, Leylak
- Değerli Taşı: Ametist
- Yönetici Gezegen: Jüpiter
- Şanslı Numaraları: 4, 8, 18, 22 ve 32
- Şanslı Günü: Cumartesi
- Şanslı Ayı:Haziran