Hiranur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HİRANUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hiranur

Hiranur Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Hira isminin anlamı TDK'da yer almamaktadır.



HİRANUR İSMİNİN ANLAMI

Hira ismi aramak-arayış anlamına gelir.

anlamına gelir. Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağın adı Hira'dır. TDV Ansiklopedisi'nde şu bilgi yer alır: "Mekke’nin kuzeydoğusunda Kâbe’ye yaklaşık 5 km. uzaklıktadır. Cebelinur (Nur dağı) adıyla da bilinir. İnsanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmiş olmasından dolayı bu adı aldığı sanılmaktadır. Muhammed Hamîdullah ise geceleyin yollarını kaybedenlere yardım etmek amacıyla üzerinde ateş yakılmış olabileceği ihtimalini ileri sürmekte ve ismi “yollarını kaybedenlere doğru yolu gösteren” anlamında yorumlamaktadır"

Güney Asya'da kullanılan Hira isminin anlamı Sanskritçe'de elmastır.

Bazı kaynaklarda Hira isminin anlamı için zayıf, çelimsiz, sıska ifadeleri yer alır. Ancak tarama sözlüğüne göre bu anlama gelen kelime halk ağzında 'hıra'dır.

Kız ve erkekler için kullanılabilen Arapça kökenli Nur isminin anlamı ise TDK'ye göre şöyledir: 1-Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.



HİRANUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hiranur ismi azim, işbirliği ve idealizmi çağrıştırır. Umudun, disiplinin ve cana yakınlığın simgesidir. Manevi dünyaları ve haya güçleri oldukça zengin olur. Kararsız ve çabuk sıkılan biri olsa da ilgi alanı geniştir. Maddiyata önem verir, ekonomik güce sahip olmak için çabalar. Çevresi tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişidir. Maceraperesttir, hayallerinin peşinden gitmekten ve denemekten kolay kolay vazgeçmez. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

HİRANUR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Hiranur ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alanur, Aslınur, Ayşenur, Aynur, Belmanur, Bennur, Esmanur, Fatmanur, Göknur, Gülnur, Nisanur, Hira, İkra, İkranur, Sevnur, Sudenur, Nur, Yağmur, Zennur (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA HİRANUR İSMİ GEÇİYOR MU?

Hiranur, Kur’an-ı Kerim’de doğrudan geçen bir isim değildir. Nur ismi ise Kur’an-ı Kerim’in ismidir. Bu özellikleriyle Müslümanlar tarafından tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hiranur İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Doktor, Denetmen, İnsan Kaynakları veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu kişilerde fazlasıyla mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi H ile başlayan kişiler, gerek iş hayatlarında gerekse de aşk hayatlarında risk almaktan kaçınmayan gözü kara kişilerdir. Başkalarının düşüncelerine değil kendi fikirlerine güvenilirler. İsimleri R harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

HİRANUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Hiranur ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapide kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 7, 20, 30 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.