Esmanur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ESMANUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Esmanur

Esmanur Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin kişi adları sözlüğünde kadınlar için kullanılan Esma isminin anlamı adlar, isimler olarak geçer. Nur ismi ise hem erkek hem kadınlar için kullanılır ve şu 3 anlama gelir: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.



ESMANUR İSMİNİN ANLAMI

İsmi ışık saçan ve nur isimli anlamına gelen Esmanur, ismi birleşik iki kelimeden oluşur. Arapça kökenli olan Esma ismi adlar, isimler anlamına gelir. Hem kadın hem de erkeklerde kullanılan Nur ismi ise aydınlık, ışık, parıltı anlamındadır. Bir diğer anlamı ise Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklıktır. En önemlisi ise

Kur´an-ı Kerim için kullanılan isimlerden biridir. Esmanur isminin anlamı ve manaları şöyledir; ismi ışık saçan, nur isimli.

ESMANUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Esmanur ismi nezaket, cömertlik ve sabrı simgeler. Çalışkan, yaratıcı, itibarlı, hoşgörülü, arkadaş canlısı, duygusal, dışavurumcu, cana yakın ve yardımseverdir. Esmanur ismi, yardımseverliği ve merhameti temsil eder. Samimi ve candan kişiliğiyle ailesi ve arkadaşları tarafından sevilir. Zeki, esprili ve neşeli bir kişiliğe sahiptir. Aşık olduğunda sevdiği insanı hayatının merkezine yerleştirir. Güvenilir, dürüst ve sorumluluk sahibidir. Yetenekli olduğu alanı doğru tespit ederse oldukça yaratıcı işler çıkarabilir. Çok yönlü davrandığında odaklanma sorunu yaşadığından ilgi alanlarından kolay vazgeçebilir. İşbirlikçi ve idareci özellikleriyle insanları bir araya getirerek çok başarılı işler ortaya koyabilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ESMANUR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Esmanur ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Elanur, Aslınur, Aydanur, Aynur, Ayşenur, Bahanur, Bahtınur, Bedinur, Belmanur, Bennur, Beyzanur, Bilginur, Binnur, Budesur, Büşranur, Cannur, Cemanur, Ceminur, Deryanur, Dilemnur, Dilnur, Doğannur, Egenur, Eslemnur, Esranur, Evenur, Evnur, Fatmanur, Göknur, Gülaynur, Gülennur, Gülnur, Günnur, Halenur, Hasbinur, Hiranur, İkranur, İlknur, İsminur, Mahinur, Meleknur, Mihrinur, Mirnur, Neslinur, Neşenur, Nevinur, Nisanur, Nur, Önnur, Parlanur, Safinur, Sahranur, Samiyenur, Sannur, Seldanur, Selnur, Semanur, Sernur, Sevnur, Yağmur, Yeldanur, Yıldanur, Yurdanur, Zatinur, Zennur (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ESMANUR İSMİ GEÇİYOR MU?

Esmanur, birleşik isim olarak Kuran’da geçmemektedir. Bunun yanı sıra Kuran'da Esma ve Nur isimleri ayrı ayrı ayetlerde geçmektedir. Esmanur ismi son yıllarda en çok tercih edilen kız çocuğu isimlerinden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

S: İsmin içinde yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

M: Bu harfi bulunduran isimler, içe dönük, duygularını göstermeyen, çalışkan ve sabırlı kişiliklerdir.

A: Son harfi “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Esmanur İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Endüsriyel tasarım, Enerji Sektörü, AR-GE veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, kendilerini ifade ederken özgür bir dil kullanırlar. Bir işe başlarken iyimser bir yaklaşım sergileyen kişilerdir İsimleri “R” harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

ESMANUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Esmanur ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 6, 16, 24 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.