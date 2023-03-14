Oylum İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

OYLUM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Oylum

Oylum Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe



OYLUM İSMİNİN ANLAMI

Oylum ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir kadın ismidir. Oylum aynı zamanda Güncel Türkçe Sözlük'te de yer alır. Oylum'un anlamları şöyledir:

İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş (Kişi adı)

İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş (Sıfat)

Hacim (isim)

Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı (İsim)

Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. En, boy, yükseklik denilen üç-boyutun çarpımı (Fizik sözlüğü)

OYLUM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü bir çekirdek. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz.. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

OYLUM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Oylum Talu, Oylum Öktem.

Oylum ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Yudum, Orçun, Oya. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: O harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

O: Fikirleri kolay kolay değişmez

Y: Düzenli ve titiz çalışmayı severler.

L: Naziktirler, empati yetenekleri vardır.

U: Birikim yapmak, hayatı güvenceye almak onlar için önemlidir. Çevrelerine de yatırım yaparlar.

M: Bir hedefe için önce kafalarında büyük resmi oluştururlar, sonra harekete geçerler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Oylum İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

OYLUM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 9, 10, 20, 30 ve 35

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Nisan

Şanslı Taşı: Beril