Oylum İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Türkçe kökenli bir isim olan 'Oylum' ismi Türkiye'de kullanılan isimlerden biri. Peki, Oylum isminin anlamı ne? Oylum ne demek? Bu yazımızda Oylum isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
OYLUM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Oylum
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Türkçe
OYLUM İSMİNİN ANLAMI
Oylum ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir kadın ismidir. Oylum aynı zamanda Güncel Türkçe Sözlük'te de yer alır. Oylum'un anlamları şöyledir:
- İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş (Kişi adı)
- İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş (Sıfat)
- Hacim (isim)
- Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı (İsim)
- Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. En, boy, yükseklik denilen üç-boyutun çarpımı (Fizik sözlüğü)
OYLUM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü bir çekirdek. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz.. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
OYLUM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Oylum Talu, Oylum Öktem.
Oylum ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Yudum, Orçun, Oya. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: O harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
O: Fikirleri kolay kolay değişmez
Y: Düzenli ve titiz çalışmayı severler.
L: Naziktirler, empati yetenekleri vardır.
U: Birikim yapmak, hayatı güvenceye almak onlar için önemlidir. Çevrelerine de yatırım yaparlar.
M: Bir hedefe için önce kafalarında büyük resmi oluştururlar, sonra harekete geçerler.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Oylum İsminin Numerolojisi: 5
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★
- Aşk ★★★★
- Sağlık ★★★★★
- Para ★★★
- Aile ★★★
- Arkadaşlık ★★
OYLUM İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Mavi
Şanslı Numaraları: 9, 10, 20, 30 ve 35
Şanslı Günü: Pazar
Şanslı Ayı: Nisan
Şanslı Taşı: Beril