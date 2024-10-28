Pars İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALPARSLAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Pars

Pars Cinsiyet: Erkek

Erkek TDK'ye göre anlamı:



PARS İSMİNİN ANLAMI

Pars ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. Bununla beraber Güncel Türkçe Sözlük'te yer alır. Pars'ın anlamı şöyledir. "Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan; leopar, panter, pelenk (Panthera pardus). Bazı kaynaklara göre Pars, eski Türkçe kaplan, benekli yaban kedisi anlamlarına gelen 'Bars'tan evrilmiştir.

PARS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bağımsız olmak ve kendi hayatını inandığın şeye göre yönetmek en sevdiğin şey. Hayalin, girdiğiniz her alanda lider olmak. İster iş dünyasında, ister bir toplulukta veya uzmanlık alanınızda olsun, hüküm süren figür olmayı seviyorsunuz. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve güvene sahipsiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Pars ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alparslan, Arslan, Alper, Alperen, Alpar, Baybars (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: İsmin içinde yer alan “P” harfi, bilinci ve yaratıcılığı temsil eder. Bu harfe sahip olan kişiler olaylara karşı rasyonel bir yaklaşım sergilerler.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harf kişiye liderlik, özgünlük, cesaret ve özgürlük verir.

R: “R” harfi nümerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Pars İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, romantizmi pek sevmez. Kalıcı zihinsel uyarılmalara ihtiyaç duyarlar. Kendilerini şaşırtacabilecek bir partner ararlar. Aşkta heyecanı severler. Eğer 9 numara için çok çabalarsanız onun kalbini kazanabilirsiniz.

PARS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 6, 9, 16, 29 ve 32.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Şubat

Şanslı Taşı: Jasper