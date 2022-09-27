Alperen İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALPEREN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alperen

Alperen Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



ALPEREN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe bir kelime olan Alperen Türk Dil Kurumu'nun hem güncel Türkçe sözlüğünde hem de Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Alperen isminin anlamları şöyledir:

1. Derviş.

2. Mücahit

Yiğit, cesur, yürekli kimse (Ad olarak anlamı)



TDV'ye göre Alp ve Alperen isminin kökeni şöyledir: "Alp eski ve yeni birçok Türk lehçesinde “kahraman, cesur, yiğit ve gazi” mânalarına gelen şahıs adı, sıfat ve unvandır. Özellikle Oğuzlar arasında çok yaygın olan bu kelime alıp şeklinde Altay, Abakan ve Kırgız lehçelerinde bugün de yaşamaktadır"... "İslâmiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra Türk alpleri, önce alp gazi mahiyetini almışlar, tasavvuf cereyanının halk arasında yerleşmesiyle de alp erenler, yani mücahid dervişler şekline girmişler ve daha ziyade devletin sınırlarında uç bölgelerde yaşamışlardır"

ALPEREN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Alperen ismi keskinliği, nezaketi ve romantizmi kendine çeker. Bu isme sahip olanlar coşkulu, sempatik, iletişimsel, şefkatli, idealist, samimi ve yaratıcı olma eğilimindedir. Parçası oldukları her şeye önem verirler ve katkıda bulunmak isterler. İlişkiler, arkadaşlıklar ve aile bu isme sahip olan kişiler için önemlidir.

Alperen ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alp, Arslan, Alparslan, Alper, Alparslan, Alpay, Alpar, Ceren, Egemen, Eren, Beren, Seren, Eymen, Sergen, Seymen, Türkmen, Ökten (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ALPEREN İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Alperen, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından en çok tercih edilen erkek isimlerinden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan “A”, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

L: İsmin ilk hecesinde yer alan “L” harfi, karmik olarak kişiye başkalarının hayatlarına ışık olma, örnek olma özelliği verir.

P: İsmin içinde yer alan “P” harfi, bilinci ve yaratıcılığı temsil eder. Bu harfe sahip olan kişiler olaylara karşı rasyonel bir yaklaşım sergilerler.

E: “E” harfi numerolojide 5 rakamını temsil eder ve bu sıra dışı düşünme, risk alabilme ve coşku ile ilgilidir.

R: “R” harfi nümerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

E: “E” harfinin olumsu yanı, başkalarını istekleriyle bunaltması olabilir çünkü zaman zaman aşırı istekleri olabilir.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, aşkı temsil eder. Bu harfe sahip kişiler dışarıdan durgun ve sakin gözükseler de tutkulu ve ateşli aşıklardır. Aşklarında mükemmelliği arzularlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alperen İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Mühendislik, Yatırımcılık, Mobilyacılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “A” ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi “N” harfi ile biten Alperenler, girişken kişilikleri sayesinde lider görevi görerek başkalarının hayatlarına dair sorunları da çözmeye çalışırlar. Çözümleri sıra dışıdır ve kolayca sinirlenebilirler.

ALPEREN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renk kişilik özelliklerine sahip olanlar, coşkulu, sempatik, iletişimsel, şefkatli, idealist, samimi ve yaratıcı olma eğilimindedir. Parçası oldukları her şeye önem verirler ve katkıda bulunmak isterler. İlişkiler mavi renge sahip bu kişiler için çok önemlidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 6, 12, 23 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Refah ve amaç gezegeni Jüpiter'in günü olan Perşembe, bu isme sahip insanlar için şanslı gündür. Perşembe günlerinin enerjisini en iyi şekilde kullanmak için yeni şeyler denemeniz ve finansal ödüllere dikkat etmeniz önerilir.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.