Alparslan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALPARSLAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Alparslan

Alparslan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Kişi Adları Sözlüğü'nde Alparslan'ın iki anlamı şu şekilde yer alır: 1-Yiğit, cesur, yürekli kimse.2. Büyük Selçuklu hükümdarı.



ALPARSLAN İSMİNİN ANLAMI

Alparslan; yiğit, cesur, yürekli, soylu ve aslan gibi anlamına gelir. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdarının da ismidir. TDV Ansiklopedisi'ne göre Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Malazgirt'te Bizans ordusunu yenerek 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapılarını açarak tarihe geçmiştir. Alparslan ismi özellikle TRT'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile yeniden gündeme gelmiştir.

ALPARSLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Alparslan ismi hırs, sağduyu ve yoğunluğu çağrıştırır. Kendini ifade etme, kısıtlamalardan ve monotonluktan uzaklaşma, insanlarla iletişim kurma imkanı veren sosyal ortamlara ihtiyaç duyar. Teknik ve metodik bir kişiliğe işaret eder. Doğası gereği arkadaş canlısıdır. Atacağı her adımda titiz davranır. Düzenli bir yaşam sürmeyi sever.

Alparslan ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alp, Arslan, Alper, Alperen, Alpay, Alpar (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ALPARSLAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Alparslan, Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmez. Alparslan ismi Türkiye'de bebeklere en çok verilen isimler arasındadır. 2021 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri sırasıyla Yusuf (3 bin 431)

Miraç (3 bin 218) ve Alparslan (2 bin 776) olmuştur. Alparslan ismi bu süre içerisinde Marmara ve Karadeniz'de bebeklere verilen isimler arasında ilk sırada yer almıştır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan “A”, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

L: İsmin ilk hecesinde yer alan “L” harfi, karma olarak kişiye başkalarının hayatlarına ışık olma, örnek olma özelliği verir.

P: İsmin içinde yer alan “P” harfi, bilinci ve yaratıcılığı temsil eder. Bu harfe sahip olan kişiler olaylara karşı rasyonel bir yaklaşım sergilerler.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi numerolojide 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve bu harf kişiye liderlik, özgünlük, cesaret ve özgürlük verir.

R: “R” harfi nümerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

S: Bu harf kişiye kendine düşkünlük ve dürüstlük katar.

L: İsime yer alan ikinci “L” harfi, arkadaş canlısı, ahlaki değerleri yüksek, başaklarına yardım etmekten zevk alan, empati yeteneği yüksek bir karakteri temsil eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi, aşkı temsil eder. Bu harfe sahip kişiler dışarıdan durgun ve sakin gözükseler de tutkulu ve ateşli aşıklardır. Aşklarında mükemmelliği arzularlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Alparslan İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Maden Mühendisliği, Kamu Hizmetleri, Diş Hekimliği veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder.Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati önceliklendirmiş, partnerinden de saygı ve güven vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “A” ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi “N” harfi ile biten Alparslanlar, girişken kişilikleri sayesinde lider görevi görerek başkalarının hayatlarına dair sorunları da çözmeye çalışırlar. Çözümleri sıra dışıdır ve kolayca sinirlenebilirler.

ALPARSLAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 8, 12, 28 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanatsal yetenekleri geliştirmek ve sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.