Şebnem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ŞEBNEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Şebnem

Şebnem Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farşça

ŞEBNEM İSMİNİN ANLAMI

Farşça kökenli Şebnem isminin anlamı, "Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, çiy" demektir.

ŞEBNEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kendilerini yüzyıllar sürecek ve insanlık tarihinin akışını değiştirecek bir şey yaratabilecek usta bir inşaatçı olarak görüyorlar. Kalıcı bir miras bırakmaya kararlı olan Şebnem, bunun gerçekleşmesi için yorulmadan çalışmaya hazır. Şebnem'in sınırsız başarı potansiyeli ile yapabileceklerinin sınırı yoktur. Şebnem adını taşıyanlar, gelecek nesiller için dünyada olumlu bir iz bırakma potansiyeline sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ŞEBNEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Şebnem Ferah, Şebnem Bozoklu, Şebnem Özinal, Şebnem Schaefer, Şebnem Paker, Şebnem Sönmez, Şebnem Dönmez.

Şebnem ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Meltem, Çiğdem, Ecem, Meryem, Görkem, Sanem, Özlem, Eylem, Gizem, Erdem, Adem, Kerem, Cem. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Ş: Ş Bir adın baş harfi 'Ş' olduğunda, servet biriktirme arzusu taşıyan kişileri temsil eder. Aynı zamanda cömert kişilerdir.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

B: Etrafındaki kişilerle duygusal bağa önem verirler. Çoğu zaman rasyonel olmaktan çok duygularıyla hareket ederler.

N: 'N' harfi, orijinal ve vizyoner kişileri temsil eder. Geleneksel değillerdir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin, analiz yeteneğinin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: M 4'ün enerjisiyle ilişkilidir. Güven ve maneviyat duygusuna önem verir. Bu yüzden işlerine de sadakatle bağlanırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Şebnem İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bir partner olarak, 4 numara çok uyumlu ve maceracıdır. Sağlam bir ilişki kurmak için çok çabalarlar. 4 numaralar, onları oldukları gibi takdir eden ve destekleyen biriyle çok mutlu olurlar.

ŞEBNEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 6, 8, 18, 27 and 37.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: Oniks