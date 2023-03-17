Sinan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SİNAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sinan

Sinan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Mızrak, süngü

SİNAN İSMİNİN ANLAMI

Osmanlı başmimarı Mimar Sinan nedeniyle de çok bilinen Sinan ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir isimdir. Sinan isminin anlamı "Mızrak, süngüdür". Bazı kaynaklara göre Sinan aynı zamanda 'leopar' ve 'mızrak başı' anlamına gelir.

SİNAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyimser, ilham verici, dışa dönük ve kendini ifade eden birisin. İnsanlar sizi neşeli ve olumlu bir kişi olarak görüyor. Kişiliğiniz başkaları için ilham verici. Tüm bu iyi enerji yaratıcılığınızın bir belirtisi. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Sinan ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Sina, Gökhan, Ferhan, Arslan, Tarkan, Tuğkan, Atakan, Burhan, Batuhan, Suzan, Sultan, Seyran, Ceylan, Candan, Çolpan, Müjgan, Mercan, Reyhan, Seyhan, Beyhan, Asuman. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

Sinan ismine sahip ünlüler:

Sinan Çetin, Sinan Akçıl, Sinan Bengier, Sinan Çalışkanoğlu

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: S'ler kendine güvenen ve cesur kişilerdir, kurallarından asla vazgeçmezler.

İ: Değişime çok açık kişilerdir, her zaman yenilikçidirler.

N: Mantığının söylediklerinin aksine duygularını dinlemeyi tercih ederler

A: A harfi, güven, cesaret ve yönetim niteliklerinin sembolü olan 1 rakamıyla eşleşir.

N: Maddiyata asla önem vermez ve onun sadece bir araç olduğunu bilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sinan İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★





SİNAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 3, 6, 20, 25 and 32

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Eylül

Şanslı Taşı: Safir