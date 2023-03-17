Sina İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SİNA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sina

Sina Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

SİNA İSMİNİN ANLAMI

Sina ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Arapça kökenli bir erkek ismi olarak geçer ve 2 anlamı şu şekilde yer alır:

1. Arap Yarımadasının Mısır ile birleştiği yerde bir üçgen oluşturan yarımada.

2. Bu yarımadada bulunan ve Hz. Musa´ya Tanrı sözlerinin burada geldiğine inanılan dağ.

Sina isminin etimolojisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde şöyle geçmektedir:

''Mûsâ'ya Tevrat'ın verildiği yer olarak kabul edilir. Sînâ isminin Bâbil ay tanrısı Sin'den, dağın bulunduğu bölgenin Mısır sınırındaki Sin/Sun adlı kasabadan veya “yanan çalılık” anlamındaki İbrânîce senehten geldiği şeklindeki görüşlerden ilki daha fazla kabul görmüştür.''

SİNA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Çok titizdir. Herhangi bir durumu çok iyi bir şekilde analiz edebilir. Bazen soğuk ve mesafeli görünebilir. Mükemmeliyetçi bir kişilikleri vardır. Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizme büyük ilgi duyarlar. Gerçeği arayışınızda netlik ve sebat sahibisiniz. Harika bir araştırmacı, eğitimci ve filozof olabilirsiniz. Bilgi ve hakikat arzusuyla hareket ediyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Sina ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Sinan, Simay, Sıla, Mila, Dila, Lina, Afra, Lara. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: S'ler kendine güvenen ve cesur kişilerdir, kendi kurallarından asla vazgeçmezler.

İ: Değişime çok açık kişilerdir, her zaman yenilikçidirler.

N: Duygusal dürtüleri kuvvetlidir. Mantığının ona söylediklerinin aksine duygularını dinlemeyi tercih eder.

A: A harfi, güven, cesaret ve yönetim niteliklerinin sembolü olan 1 rakamıyla eşleşir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sina İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★





SİNA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 3, 8, 14, 28 ve 39

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Beril taşı