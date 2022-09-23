Sude İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SUDE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sude

Cinsiyet: Kadın

Köken: Farsça



SUDE İSMİNİN ANLAMI NE?

Sude ismi Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan bir isim. Sude ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında bulunur. Farsça kökenli bir kız ismidir.Sude isminin 2 anlamı sözlükte şu şekilde yer alır:



1. Sürülmüş.

2. Boyanmış, sürmeli

SUDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sude ismindeki kişiler özgün fikirleriyle ilgi toplayabilirler. Bir topluluğa yönelik konuşmalarında özgün ve zeka içeren fikirleri dikkat çeker. Bu nedenle etkileyicidirler. Kendilerine has bir dil ve karizmaya sahip olurlar. Hırslı, özgüvenli ve düşündüğü işleri yapma konusunda cesarete sahip insanlardır. Yeni projeler, yeni fikirler onlara göredir.

SUDE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Sude Zülal Güler (Oyuncu)



Sude ismine benzeyen diğer kadın isimleri

Asude, Bade, Beste, Elisa, Buse, Ece, Efe, Ege, Sena, Hande, Sevde, Şule, Lina (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA SUDE İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli bir isim olan Sude Kuran'da geçmemektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Bağımsız, hırslı, kendisine göre bir karizması olan bir insandır.

U: Üretken ve yaratıcı, ilham verici kişilerdir

D: Güven ve güvenlik onlar için önemlidir.

E: Eğlenceli, özgür, yeni konular öğrenmeye meraklı kişilerdir



İSİM NUMEROLOJİSİ

Sude İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Sude ismindeki kişiler iş konusunda rasyoneldirler. Çelişkileri ve düzensizliğe sevmezler. Pratiktirler. Bir ürünün satışı konusunda, pazarlaması konusunda başarılı olabilirler. İletişim konusunda oldukça iyidirler. Yönetim, bankacılık, beyaz yakalı işler, danışmanlık gibi konularda başarılı olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Güçlü karaktere sahip, organize çalışmayı seven, çalışkan, sıkı, sabırlı ve güvenilir kişilerdir. Hırslıdır ve hep başarının peşinde koşarlar. Kendileri ifade etmek, hayallerini gerçeğe dönüştürmek onlar için önemlidir. Vizyonerdirler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

İlişkide ayakları yere sağlam basan bir ilişki tercih ederler. Bazen ani iniş ve çıkışları olabilir. Hemen güvenmezler. Müzik ve dansı severler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

İyi ve kötü sadık ve güvenilir kişilerdir. İş konusunda agresif olabilirler. Kurallar konusunda katı olabilirler. Bazen şüpheci yapıları vardır. Zor durumlarda, aşılması güç problemlerde ise gerçek bir problem çözücü olabilirler. Pragmatik yapıları ve kıvrak zekaları vardır. Genellikle somut adımlar onlara göredir. Çünkü amaçları hep hedefe ulaşmaktır.

SUDE İSMİNİN SEMBOLLERİ