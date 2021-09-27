Züleyha İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ZÜLEYHA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Züleyha

Züleyha Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin kişi adları sözlüğüne göre Züleyha'nın anlamı Su Perisi'dir.



ZÜLEYHA İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Züleyha su perisi ve saf anlamına gelir. İngilizce “Nymph” kelimesiyle ifade edilen su perisinin ismidir. Yunanca νύμφη, nymphē Yunan ve Roma mitolojisinde tipik olarak dağlar (oreads), ağaçlar ve çiçekleri yaylalar, nehirler ve göller gibi doğal özelliklerle tanımlanan genç bir kadın tanrıdır. Hem isim hem de sıfat olarak kullanılmaktadır. (Lila isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

ZÜLEYHA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Züleyha ismi dürüstlüğü, samimiyeti ve cesareti çağrıştırır. Dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sanatsal ve kariyer odaklı, dışavurumcu, yaratıcı, sosyal, neşeli, olumlu, iyimser, sanatsal özelliklere sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ZÜLEYHA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Züleyha Tan Yıldız (1986 Avrupa tekvando şampiyonu), Zülayha Gürer (oyuncu)

Züleyha ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Feriha, Meliha, Refiha, Saliha, Semiha, Zehra, Zeliha, Zerda, Zeliha, Zümre (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Z harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ZÜLEYHA İSMİ GEÇİYOR MU?

Züleyha ismi Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği nedeniyle Türkiye'de de kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Z: Bu harfle başlayan isimler, adalet duygusu çok gelişmiş, azimli, başarılı, bereketli insanlardır. İlham yetenekleri çok güçlüdür, gelecekle ilgili büyük planlar yapar ve çok güçlü kişiliklerdir.

Ü: İsmin ilk hecesinde yer alan “Ü” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

L: İsmin ikinci hecesinde yer alan “L”, bağlanma duygu çok yüksek olan, sevmeyi ve sevilmeyi arzulayan kişileri oluşturur.

E: İsmin ikinci harfi “E” olan isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

Y: İsmin ikinci hecesinde bulunan “Y” harfi kişiye, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilme yeteneği kazandırır.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Züleyha İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Hukuk, Bilişim Teknolojileri, Ulaştırma veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “Z” ile başlayan kişiler, başkalarının düşüncelerini etkilemesine izin vermeyen, iyimser ve coşkulu karakterde kişilerdir. İsminin son harfi “A” olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

ZÜLEYHA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Züleyha ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapilerde kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 5, 12, 29 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanatsal ve tiyatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.