Lila İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LİLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Lila

Lila Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurum Sözlüğü'nde lila renginin anlamı açık eflatun olarak geçer.





LİLA İSMİNİN ANLAMI

Türkçe'de leylak rengi, açık mor renk anlamına gelir. Leylak çiçeğinin Latince adı Syringa Vulgaris olup zeytinde çiçekli bir bitkidir. Renk, aynı adı taşıyan çiçeğin adını almıştır. Lilac ismi İngilizcede de Farsça kökenli bir kız ismi olarak kullanılır ve Türkçedeki gibi "açık mor veya leylak" anlamına gelir. Fransızcada Lilas, İspanyolcada Lila, İtalyancada Violet olarak kız isimlerinde aynı şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır.

LİLA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Lila ismine sahip kişiler neredeyse tüm güzellikleri içinde barındırır. Oldukça zengin bir duygu dünyasına sahiptir. Eşsiz hayal gücüyle yaratıcı fikirler üretir. Maceraperesttir ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için elinden geleni yapar. Denemekten ise asla vazgeçmez. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

LİLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Lila Şengün (sporcu)

LİLA ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

KURAN'DA LİLA İSMİ GEÇİYOR MU?

Lila ismi Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmez. Güzel bir anlama sahip olduğu için kız çocuklarına verilen isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

L: İsmin ilk harfi 'L' olduğunda, kararlılık ve ısrarın titreşimini taşır, bu da bu isimdekilerin harekete geçmekten çekinmedikleri anlamına gelir.

İ: Bu harf, gerçeğe dönüştürülebilen kuvvetli hayal gücüne işaret eder.

L: İsmin içindeki bu harf, sağduyulu ve oldukça ihtiyatlı bir kişiliği simgeler, çoğu durumda duygusal duruştan daha çok rasyonel tavırlar sergilendiğine işaret eder.

A: Bu harf, 1 sayısının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle benzersizliği, özerkliği ve bir şeyler deneme ve çok başarılı olma arzusunu simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Lila İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kişisel Gelişim, Tarih, Danışmanlık veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısı, istekler ve ihtiyaçlar ile anlamsız ve derin anlam arasına bir mesafe koyarak temkinlilik ve duyarlılık önerir. İyi kalpli ve hoşgörülü, her şeyi sorgulamaya ve doğrulamaya meyilli olan ve genellikle her şeyi olduğu gibi kabul etmeyen bir kişiliğe işaret eder. Genel olarak, 7 sayısı diğer insanlarla yakın ilişki kurmayı ve onlara mümkün olan her şekilde yardımcı olmayı hedefler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bu isme sahip olan insanlar, aşklarını tüm dünyaya ilan etmeyi çok severler. Bu isimdekiler, istikrarlı ve nazik bir yaşam partnerine, hem ortak şeylere hem de kişisel alışkanlıklara sahip olacak birine ihtiyaç duyarlar. Romantik hayatları hakkında oldukça eksantrik ve ciddi olan 7'ler, sevdiklerine duygularını tam olarak yansıtmaktan çekinmezler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Olayları her yöne çevirmeye meyilli olan, isimleri L ile başlayanların kişiler genellikle sürekli ertelemeye yenik düşerler, ancak son dakika yaklaşımlarıyla genellikle günü kurtarırlar. İsmi A ile biten kişiler için vaatlere riayet edildiğinden emin olmak çok önemlidir, bu nedenle belirli durumlarda hayal kırıklığına uğramayacaklarına emin olmak için her şeyi yapabilirler.

LİLA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Menekşe

Yansıma ve saygınlığı ifade eden bir renk olan Menekşe, rutinlerini çok takip eden kişiler için çok uygundur. Menekşe rengi, anlam ve manevi tatmin arayışına ilham verir.

Şanslı Numaraları:

2, 3, 20, 27 ve 32 bu ismin uğurlu sayılarıdır.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Beceri ve çalışkanlığa ilham veren Cumartesi, bu isme sahip insanlar için haftanın şanslı günüdür. Cumartesi enerjisi büyük bir projeyi en iyi şekilde ele almak ve dayanıklılık ile azim göstermek için kanalize edilebilir.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayının sembolizmi gençleşme ve evrim üzerinde yoğunlaşır. Bu, toplumla daha fazla ilgilenmenin zamanıdır. Temmuz ayının getirdiği fırsatlar, başkalarına büyük yardım sağlama fırsatı yaratır.