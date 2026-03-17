'Vazgeçmeyen her kadına kocaman bir alkış! 'Yasemin Sakallıoğlu: Doğru Koca Nasıl Seçilir?'

Bir anda parlayan, kısa sürede herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti Yasemin. Yıllar geçti ama o popülerlik gelip geçici olmadı; aksine üzerine koyarak bugünlere kadar gelmeyi başardı.

Yıllardır işim bu olmasına rağmen Yasemin Sakallıoğlu’nu canlı izleme fırsatını bulamadım. Olmadı, bir türlü denk gelmedi. Ve Netflix’teki gösterisi yayınlanınca hemen koltuğa kuruldum.

Gösteriyi izlemeye başlamadan önce sosyal medyada yapılan bazı eleştirilere de denk geldim tabii. Olmazsa olmaz eleştiriler... Klasik! Açık konuşmak gerekirse artık bu tür eleştirileri şahsen pek ciddiye almıyorum. Çünkü bizim toplumumuzda birini eleştirmek artık ata sporu haline geldi. Hele bir de konunun içinde kadın varsa, hele bir de kadın stand-up yapıyorsa; bu durum bazılarında istem dışı bir refleks haline geldi.

Fakat ben şuna inanırım: Eğer yaptığın iş çok konuşuluyor ve çok eleştiriliyorsa, büyük ihtimalle doğru bir şey yapıyorsundur. Çünkü görünür olmak, fark yaratmak her zaman beraberinde eleştiriyi de getirir; bu çok normal. Ve zaten sahneye, ekrana, toplum önüne geçiyorsan bunu da kabul etmiş oluyorsun.

Velhasıl Yasemin Sakallıoğlu’nun hikâyesi tam olarak bunu gösteriyor. O, eleştirilere önce ailesinden, akrabalarından ve komşularından alışmış ve pes etmemiş. İandığı şey uğruna savaşmış. Daha ne olsun? Bu bile alkışı hak ediyor.

Gösterisinde sahne dünyasında ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Ki bu sektörü çok iyi bilen bir kadın olarak açık ve net söyleyebilirim ki; bu sektörde tutunmak da zor, ilerlemek de zor, kalıcı olmak ise belki hepsinden daha zor. Ama Yasemin, tüm bunlara ve bu zorluklara rağmen yolundan dönmeyen biri.

Kendi mahallesinden, ailesinden, alışılmış hayat kalıplarından farklı bir yol seçme cesaretini göstermiş bir kadın. Ne yapmak istediğini biliyordu ve o yoldan şaşmadı. Bugün geldiği noktada artık sadece sosyal medya fenomeni değil; sahne gösterileri yapan, dizilerde rol alan, projeleri konuşulan bir isim. Bence ciddi de bir örnek. Çünkü hala günümüzde ailesinin, akrabalarının, komşularının baskısı ile çıktığı yolu yarım bırakan o kadar çok kadın var ki!

Yani diyeceğim odur ki; kadınların daha çok, hem de en yüksek şekilde alkışlaması gereken bir örnek Yasemin Sakallıoğlu ve onu gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çünkü pes etmemenin, hayalinin peşinden gitmenin ve sabrın ne kadar değerli olduğunu çok iyi biliyorum. Keza benim de kendi alanımda ve sektörümde çoğu engele, çok kez düşmeme rağmen hep kalkabildim. Bu da istekten ve belki de söylenenlerle yaşamamaktan geçiyor.

Gösteriye gelirsek; ben çok güldüm. Özellikle annesiyle ilgili sosyal medyada paylaştığı hikâyeler zaten başlı başına bir fenomen. O samimiyet sahneye de aynen yansımış. Seyircileri de işin içine katması çok keyifliydi. Keşke annesini de zaman zaman sahnede görebilsek diye düşünmeden edemedim.

İzleyici olarak tek bir küçük eleştirim var; Karadeniz şivesini biraz daha fazla kullansa harika olur. O bölümler gerçekten çok çok eğlenceli.

Ama genel olarak söylemek gerekirse; Yasemin samimi, cesur ve içten bir gösteri yapıyor. Dans etmesi, kendini zaman zaman eleştirmesi, kilolarına dem vurması da gayet keyifli bence. İnsanın kendisi ile eğlenebilmesi başlı başına bir başarı. Bravo Yasemin! Ve sakın pes etme.

Çünkü bazen bir kadının hikâyesi sadece onun hikâyesi değildir; başka kadınlara da cesaret olur. Ve işte tam da bu yüzden, hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmeyen her kadına kocaman bir alkış!