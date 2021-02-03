Göz kapakları yukarı

Nilgün Yıldız 03 Şubat 2021

Size göz kapağı düşüklüğü sorunundan bir uygulama ile kolayca kurtulabileceğinizi söylesem eminim hepinizin dikkatini çekerim. Çünkü birçok kişi özellikle de yaş ilerledikçe bu durumdan rahatsız olur. Fakat yine herkes gibi ameliyat fikri çoğu zaman korkutucu gelir. Bu durumu yaşayan ve ameliyat olmak istemeyen kişiler için geliştirilen bir uygulama imdadınıza koşabilir. Konuyla ilgili bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Uzman Doktor Şafak Göktas merak ettiğimiz soruları da yanıtladı.



Uzman Doktor Şafak Göktas

Ameliyatsız göz kapağı estetiği nedir? Hangi yöntemle yapılır?

Ameliyatsız göz kapağı estetiği, özellikle üst göz kapağı düşüklüğünde oldukça etkili bir işlem. Son yılların en gözde tedavi yöntemlerinden biri olan, yeni teknoloji plazma enerjisi üreten 'Plazma BT' isimli cihaz ile uygulanabiliyor.

Bu yöntem için uygun olan göz yapısı nasıl olmalı? Herkese yapılabilir mi?

Bazı kişiler, göz kapağı düşüklüğü sebebiyle olduklarından daha yaşlı gözükürler. Özellikle göz kapağını elle tuttuktan sonra, derinin tekrar eski haline gelmesi hemen olmuyorsa, bu süre 2-3 saniyeden uzun sürüyorsa, bu göz kapağının elastikiyetini kaybettiğini gösteriyor. Artık göz kapağını toparlamanın zamanı gelmiştir. Bazı göz kapakları o kadar düşük olur ki, kişinin görme alanını bile daraltabilir. Bu durumdaki hastalar, ameliyatsız göz kapağı estetiğine uygundur. Fakat, bu işlemin daha çok güneş olmayan kış aylarında yapılması önerilir.

Her isteyen bu yöntemden sonuç alır mı?

Hastanın işlem öncesinde ameliyatsız göz kapağı estetiğine uygun olup olmadığına, doktor muayenesinden sonra karar veriliyor. Çok ileri derecede düşüklükler için operasyon daha doğru olur. Fakat çok ilerlememişse ve hasta bıçak altına yatmak istemiyorsa, muayeneden sonra plazma işlemi uygulanabiliyor.

Öncesinde bir hazırlık süreci var mı?

Bu yeni nesil uygulama öncesinde bir hazırlık süreci gerekmiyor. Plazma sonrası, göz kapağında ufak şişlikler ve kızarma oluşabiliyor. Sonrasında da kesi ve bıçak darbesi olmadığı için ciddi bir morarma oluşmaz. Hasta genel anestezi almak zorunda kalmaz. Ciddi bir morluk ve kanama olmadığı için hasta 2-3 gün sosyal yaşantısına geri döner. Ameliyat esnasında oluşabilecek göz kapağının kapanmaması gibi komplikasyonlar bu işlemde oluşmaz.

Nasıl uygulanıyor?

Plazma BT’de, başlıkla cilt bölgesinin sadece üst katmanına, odaklanılarak kontrollü ve minimum bir hasar veriliyor. Hasar verilen bölgede, fibroblast üretimi tetikleniyor. Fibroblastlar, bağ doku yapısında bulunan, cilt bütünlüğünü sağlayan, deride oldukça önemli rolü olan hücrelerdir. Cildin gençliğini ve diriliğini sağlayan kolajen ve elastini fibroblast hücreleri üretir. Plazma cihazının, fibroblast üretimini artırmasıdan dolayı, uygulanan cildin üst katmanında toparlanma, gerilme sağlanır.

Kaç seans uygulanıyor?

Ameliyatsız göz kapağı estetiği yaklaşık 30 dakika sürüyor ve tek sefer uygulanıyor. Sonrasında kısa bir iyileşme süresi oluyor. Uygulamadan sonra yaklaşık 15-20 gün güneş koruyucusu kullanılması öneriliyor. 1 ay sonra kontrole gidiliyor ve gerekirse rötuş yapılıyor.

Ne kadar süre sonra sonuç görülüyor?

İşlem uygulandıktan 15 gün sonra gözle görülür fark olmaya başlıyor. Tam netice, hasta 1 ay sonra kontrole geldiğinde görünüyor. 1 ay sonra kontrolde gerekirse ufak bir rötuş daha yapılabiliyor.

Tekrarlama riski var mı? Varsa ne zaman tekrar uygulama yapılabiliyor?

Bu işlem sonrasında göz kapağının eski haline gelmesi kişiden kişiye değişmekle birlikte en az 3-4 sene sürüyor. Ortalama 4-5 sene sonra gerekirse işlem tekrarlanabiliyor.

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