10 adımda şeker tüketimini azaltmanın yöntemleri! Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker anlattı
Türkiye 19 - 25 Eylül tarihlerini “Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” olarak kabul ettirdi. “Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” aslında sağlığa dikkat haftası. Sağlımızı tekrar kazanmak veya daha iyi yatırım yapma, şeker tüketimini azaltmak için 10 yöntemi Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker anlattı..
Toplum arasında zehir olarak nitelendirilen şeker tükettiğimizi bir çok besinde olan bir bileşen. Evet yanlış duymadınız. Sütte, yoğurtta, meyvede, ekmekte, pancarda pek çok meyve, sebze ve süt ürünlerinde şeker bulunuyor. Sadece bu şekerin ismi bulunduğu besine göre değişiyor.
Sütün şekeri laktoz, meyvenin şekeri ise früktozdur.
Peki senelerdir beslenmemizde bulunan bu şeker ne zaman bize düşman oldu?
Vücudumuzun temel enerji kaynağı glikozdur. Yani halk arasında bilinen ismi ile şekerdir. Eski dönemde atalarımız bizim gibi işlenmiş ürünlere ve pek çok gıdaya bu kadar kolay ulaşamıyorlardı. Bu nedenle vücutlarına gerekenden fazla enerji almıyor, bizim kadar sık öğün yapıp vücutta insülin salınımını tetiklemiyorlardı.
Günümüzde bir tıkla sipariş verdiğimiz tatlılar, pizzalar, cipsler, çikolatalar şekerin bizim için düşman besin olmasına neden oldu. Çünkü karbonhidrat içeren besinleri tükettikçe hızla acıktık, acıktıkça daha çok yedik. Bu kadar çok yemenin üzerine hareketimiz ve stresimiz arttıkça artık şeker bizim için düşman oldu.
Aslında şeker içeren besinleri işlenmemiş hali ile belli porsiyonlarda tükettiğimizde bizim için zehir değil şifa haline getirebiliriz. Belli miktarlarda meyve tüketimi ve süt ürünleri tüketimi hem dengeli şeker tüketimini sağlar hem de vücudumuz için sağlıklı enerji kaynağı olur.
Fakat pek çoğumuz glikoz dediğimiz saf şeker içeren besinleri tüketmeye alıştık ve bunun sonucunda insülin direnci, diyabet, karaciğer yağlanması, otoimmun hastalıklar gibi pek çok hastalığa farkında olmadan davetiye çıkardık.
Sağlımızı tekrar kazanmak veya daha iyi yatırım yapmak için şeker tüketimini azaltmak için 10 yöntem:
1. Her öğün yeterli protein aldığınızdan emin olun. Proteinler tokluk süresini uzatan, vücutta pek çok mekanizmada gören alan besin grubudur. Yumurta, et, tavuk, balık, süt ürünleri temel protein kaynaklarıdır.
2. Sağlıklı yağlar beslenmenizin baş tacı olsun. Zeytinyağı, avokado yağı, Hindistan cevizi yağı hem uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de başta kalp sağlığınız olmak üzere pek çok sistem üzerinde olumlu etkiler sağlar.