10 adımda şeker tüketimini azaltmanın yöntemleri! Diyetisyen Ezgi Dilan Şeker anlattı

Toplum arasında zehir olarak nitelendirilen şeker tükettiğimizi bir çok besinde olan bir bileşen. Evet yanlış duymadınız. Sütte, yoğurtta, meyvede, ekmekte, pancarda pek çok meyve, sebze ve süt ürünlerinde şeker bulunuyor. Sadece bu şekerin ismi bulunduğu besine göre değişiyor.

Sütün şekeri laktoz, meyvenin şekeri ise früktozdur.

Peki senelerdir beslenmemizde bulunan bu şeker ne zaman bize düşman oldu?

Vücudumuzun temel enerji kaynağı glikozdur. Yani halk arasında bilinen ismi ile şekerdir. Eski dönemde atalarımız bizim gibi işlenmiş ürünlere ve pek çok gıdaya bu kadar kolay ulaşamıyorlardı. Bu nedenle vücutlarına gerekenden fazla enerji almıyor, bizim kadar sık öğün yapıp vücutta insülin salınımını tetiklemiyorlardı.