2021-2022 Sonbahar-kış saç modası: En havalı ve dikkat çekici modeller

ÖRGÜ MÜ DEDİNİZ?

Kim demiş örgüler sadece kız çocuklarına yakışır diye? Saç örgüleri günün her saati pratik ve şık. Ayrıca her yüz tipine harika gidiyor. Hem çocuksu hem romantik hem de pratik. Saçlarınıza daha sanatsal bir görünüm katmak istiyorsanız örgülü topuzları da deneyebilirsiniz.