2022 en trend gelinlik modelleri
Gelinlik seçimi düğün organizasyonunun belki de karar vermesi en zor aşaması. Vücut şeklinize, aksesuar zevkinize ve en önemlisi karakterinize en uygun olanı bulmaya çalışın. İşte 2022’nin en trend modelleri. Karar sadece sizin!
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MILLA NOVA
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DENİZ KIZI
Göğüs, bel ve basen bölgesini tamamen saran balık kesim tasarımlar kum saati vücut tipine sahip gelinler için ideal.
MARCHESA NOTTE
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DOĞAL ESİNTİLER
Romantik çiçek işlemelerini bu sezon renkli olarak da görmeye başlayacağız. Özellikle kır düğünleri için harika bir seçenek.
MONIQUE LHUILLIER
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SADE&İDDİALI
Özellikle armut vücut tipine sahip gelin adayları için ideal olan derin göğüs dekolteli modeller, uçuş uçuş kumaşlarıyla da gece boyu ayaklarınızı yerden kesecek.
OLEG CASSINI