2022 ilkbahar/yaz sezona damga vuracak 5 trend

SEZGİLERİNİ DİNLE

Sezgilerine güvenen, yaratıcı ve dünyanın gerçek güzelliklerini hatırlatan bir yükseliş. Doğal taşlar, Saint Lauren’den Vivienne Westwood’a pek çok markanın koleksiyonuna sihirli bir ‘evreni dinle’ mesajı bırakıyor. 2022 İlkbahar/Yaz Chloe Koleksiyonu’nda öne çıkan deniz kabukları ise sezgilerinize kulak vermeniz için bir kez daha uyarıda bulunuyor. Bu sezon mücevherler, doğal olarak taşları takip ediyor.

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