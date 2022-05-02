2022 ilkbahar/yaz sezona damga vuracak 5 trend

Hazırlayan: Simay Engür
GÜÇ BENDE
Antik zamanlarda ve 2000’li yılların başında popüler bir aksesuar olarak karşımıza çıkan kol bilezikleri, bicepsleri vurgulamak için ideal bir yol izliyor. 2022 ilkbahar/yaz sezonunda Prada, Fendi ve Alberta Ferretti koleksiyonlarını ekarte eden manşet bileklikler, gücünün farkında olanlar için.
ALBERTA FERRETTI
SEZGİLERİNİ DİNLE
Sezgilerine güvenen, yaratıcı ve dünyanın gerçek güzelliklerini hatırlatan bir yükseliş. Doğal taşlar, Saint Lauren’den Vivienne Westwood’a pek çok markanın koleksiyonuna sihirli bir ‘evreni dinle’ mesajı bırakıyor. 2022 İlkbahar/Yaz Chloe Koleksiyonu’nda öne çıkan deniz kabukları ise sezgilerinize kulak vermeniz için bir kez daha uyarıda bulunuyor. Bu sezon mücevherler, doğal olarak taşları takip ediyor.
CHLOE
YAZ GAZETECİ YAZ
15’inci yüzyıldan itibaren ‘gazeteci çocuk şapkası’ olarak öne çıkan şapkalar, devasa bir dönüşe hazırlanıyor. Peki, gazetecilik de tarafsızlığın ekseninde büyük dönüşünü sağlayabilir mi? İnsan haklarından yana, kaleminin gücüne inanan, korkusuz ve medyanın erkek hegemonyasına karşı dimdik ayakta duran tüm gazetecilerden ilham alan bu nostaljik trend, modernize edilmiş formuyla Givenchy podyumundan sesleniyor: Yazıyooor, yazıyooor…
GIVENCHY
ALKIŞLAR, KENDİME
Hükmetme dürtüsünün ya da beyaz atlı prensi beklemenin ötesinde, iç benliğinizi sevmenin masallardan ilham alan somut bir yansıması. 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla Simone Rocha, herkesin kendi yolunun başkahramanı olduğu hatırlatmak için prenses taçlarıyla reverans yapıyor. Şimdi, kendinizi takdir etmeyi hatırlamanız için selam duruyoruz.
SIMONE ROCHA