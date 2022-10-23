2022 Kasım ayında vizyona girecek olan Türk filmleri: Tam 8 tane!
Soğuk kış günlerinde film izlemek en iyi seçeneklerden biri. Kasım ayının yaklaşması ile birlikte vizyona girecek olan filmler de merak edilmeye başladı. İşte 2022 Kasım ayında vizyona girecek olan Türk filmleri...
Hazine / 4 Kasım
Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı
Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.
Mahalleden Arkadaşlar / 4 Kasım
Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz Gruda
Mahalleden Arkadaşlar hikayesi, Küçükçekmece'de bulunan bir mahallede geçiyor. Selçuk, mahallenin reisi olan İsmet'in gözüne girmek istiyordur. Bunun için de yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Selçuk sırf bunun için iki arkadaşıyla birlikte çete kurar ve mahalleyi birbirine katar...
Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan / 4 Kasım
Oyuncular: Önder Açıkbaş, Ulaş Torun
Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan, kendilerini hapishaneden yeni çıkan Ali Kapan ve adamlarından kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini konu ediyor.
Tamirhane/ 11 Kasım
Oyuncular: Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar
Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir gün yaşlı bir adamın arabasını iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat'ın hayatı, onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır. Cesedi ne yapacaklarını bilemeyen ikili, sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verirler. Rutin hayatlarına geri dönüp, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.