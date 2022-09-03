2022'nin en vazgeçilmezi: Sezonda öne çıkan 9 lip gloss!
Lip gloss, tek başına sağladığı ışıltı ile bronz teninize doğal bir öpücük bırakıyor. Sezonun en en en sevdiğimiz makyaj malzemesi lip glossları dudak parlatıcıları seçtik...
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Lip Gloss aşkına... Sezonun en sevilen makyaj malzemesi dudak parlatıcılarını mercek altına aldık. İşte sezonun öne çıkan lip glossları...
DIOR LIP GLOW OIL DUDAK YAĞI 589 TL
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SEPHORA COLLECTION GLOSSED LIP GLOSS DUDAK PARLATICISI 149 TL
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NARS (BEYMEN) OIL INFUSED LIP TINT X DUDAK PARLATICISI 490 TL
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HERMESISTIBLE HUILE DE SOIN INFUSEE DUDAK PARLATICISI 1450 TL