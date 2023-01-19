2023 trend bot örnekleri hem kısa hem tarz

Sezon trendlerinin kendinden emin mesajı, bir kış klasiğini benzer formlarda; fakat bambaşka tavırlarda selamlıyor. Kısa botları, tarzınıza göre seçmek tam isabet!

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2023 trend bot örnekleri hem kısa hem tarz - Resim : 1

JIL SANDER

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2023 trend bot örnekleri hem kısa hem tarz - Resim : 2

BEYMEN CLUB 

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2023 trend bot örnekleri hem kısa hem tarz - Resim : 3

BEAUTY OMELETTE 

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2023 trend bot örnekleri hem kısa hem tarz - Resim : 4

BOTTEGA VENETA 