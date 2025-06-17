Enis Arıkan yıllar sonra protez saçını çıkardı
Uzun yıllardır protez saç kullandığı bilinen oyuncu Enis Arıkan, önemli bir kararla protezini çıkardı. Arıkan, imajında yaptığı bu köklü değişikliği sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.
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Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Password'de Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Enis Arıkan, her bölümde birbirinden ünlü dostlarını ağırlıyor ve kahkahaya boğuyor.
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Çok uzun zamandır kamera karşısına protez saçla geçen oyuncu Enis Arıkan, yıllar sonra bu alışkanlığından vazgeçti.
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Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Enis Arıkan, protez saçına veda etti.
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Oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.